Khai phá tiềm năng giúp doanh nghiệp xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin vững vàng và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên AI

Khi dữ liệu ngày càng giữ vai trò trọng yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bài toán của doanh nghiệp không chỉ là lưu trữ khối lượng thông tin tăng nhanh mà còn là kiểm soát, bảo vệ và duy trì khả năng khai thác dữ liệu ngay cả khi xảy ra gián đoạn. Đây cũng là mạch nội dung xuyên suốt các phiên chia sẻ chuyên môn và thảo luận tại Synology Solution Day 2026.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Synology cùng các chuyên gia công nghệ và đối tác trong ngành, với những nội dung xoay quanh việc xây dựng nền tảng dữ liệu sẵn sàng cho tương lai, tăng cường khả năng phục hồi trước rủi ro an ninh mạng, tối ưu hóa hoạt động giám sát và khai thác AI trong môi trường làm việc. Thay vì tiếp cận những chủ đề này như các bài toán công nghệ riêng lẻ, sự kiện đặt chúng trong mối liên hệ với năng lực quản trị và tính liên tục trong vận hành của doanh nghiệp.

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Việt Nam của Synology, chia sẻ: “Khả năng phục hồi dữ liệu và mức độ sẵn sàng cho AI đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam, và Solution Day 2026 đã đưa hai vấn đề này lên cùng một diễn đàn. Khi lượng dữ liệu mà doanh nghiệp tạo ra ngày càng lớn và AI được ứng dụng sâu hơn vào hoạt động vận hành, doanh nghiệp cần một hạ tầng không chỉ bảo vệ dữ liệu mà còn cho phép kiểm soát tốt hơn cách dữ liệu được lưu trữ, quản lý và khai thác.”

Từ những thách thức chung đến câu chuyện vận hành thực tế

Điểm nhấn của chương trình là Phiên tọa đàm “Ứng dụng thực tiễn với các chuyên gia”, với sự tham gia của ông Phạm Trung Thành, Chuyên gia Tư vấn bảo mật tại NCS; ông Bùi Đình Giang, Giám đốc Chuyển đổi số, Trưởng ban An toàn, Khoa học Công nghệ & Chuyển đổi số, PV Trans; và ông Phan Văn Sang, đại diện bộ phận CNTT tại Tôn Đông Á. Phiên trao đổi kết nối góc nhìn của chuyên gia an ninh mạng với thực tiễn quản lý dữ liệu trong lĩnh vực vận tải dầu khí và sản xuất.

Các diễn giả tham gia tọa đàm

Một trong những vấn đề trung tâm được đặt ra là sự gia tăng của các rủi ro an ninh mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware), trong khi dữ liệu ngày càng phân tán trên nhiều hệ thống và địa điểm. Từ đó, cuộc thảo luận hướng tới yêu cầu chuyển từ tư duy ứng phó sau sự cố sang chủ động nhận diện rủi ro, chuẩn bị phương án bảo vệ dữ liệu và kiểm thử năng lực khôi phục để hạn chế gián đoạn hoạt động.

Từ các bối cảnh này, tọa đàm làm rõ một vấn đề có tính phổ quát: hiệu quả đầu tư công nghệ không chỉ được đo bằng quy mô hạ tầng, mà còn ở khả năng giảm gánh nặng quản trị, giúp đội ngũ CNTT tập trung vào nhiệm vụ có giá trị cao hơn và bảo đảm hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn khi phát sinh sự cố.

AI phát huy giá trị trên nền tảng dữ liệu được quản trị tốtTrong phần trao đổi về AI, chương trình đặt ra cả cơ hội và rủi ro khi doanh nghiệp đưa công nghệ này vào giám sát an ninh và quản trị vận hành. AI có tiềm năng hỗ trợ phát hiện bất thường, tìm kiếm thông tin và tăng hiệu quả xử lý công việc; đồng thời, sự phát triển của các hình thức giả mạo và tấn công tinh vi cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản trị an toàn thông tin.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là AI không thể thay thế nền tảng dữ liệu đáng tin cậy và cơ chế giám sát của con người. Để triển khai AI một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng dữ liệu, phân quyền và kiểm soát truy cập, đồng thời có quy trình quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù vận hành.

Kết nối tri thức, thúc đẩy sự chủ động của doanh nghiệp

Thông qua các phiên chia sẻ và đối thoại trực tiếp, Synology Solution Day 2026 tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, đối tác và chuyên gia cùng nhìn nhận những yêu cầu mới đối với hạ tầng dữ liệu trong kỷ nguyên AI. Giá trị nổi bật của sự kiện nằm ở việc kết nối các xu hướng công nghệ với bài toán quản trị cụ thể, qua đó gợi mở những ưu tiên thiết thực: củng cố an ninh dữ liệu, chuẩn bị phương án phục hồi, tối ưu hiệu quả vận hành và ứng dụng AI có kiểm soát.

Khép lại chương trình, Synology tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình xây dựng hạ tầng dữ liệu an toàn, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu công nghệ của tương lai