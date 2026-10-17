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Thông báo quan trọng tới người dân về chuyển đổi mã bảo hiểm xã hội sang số Căn cước công dân

| | Kinh tế số

Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo quan trọng.

Thông báo quan trọng tới người dân về chuyển đổi mã bảo hiểm xã hội sang số Căn cước công dân - Ảnh 1.

Công dân Đ.T.T.H đến trình báo tại cơ quan Công an

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, phát hiện một số vụ việc lợi dụng việc rà soát, cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho người dân và đưa ra các thông tin như: "Hồ sơ bảo hiểm bị lỗi"; "Phải chuyển đổi mã bảo hiểm xã hội sang số Căn cước công dân"...

Sau đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, hình ảnh, giấy tờ tuỳ thân khác, truy cập đường link, cài đặt ứng dụng để "cập nhập dữ liệu" qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.

Thực tế trên địa bàn xã đã có công dân Đ.T.T.H, sinh năm 1984 ở thôn Bãi Sậy 2, xã Triệu Việt Vương và một số công dân khác đã bị lừa mất hơn 100 triệu đồng qua hình thức lừa đảo trên.

Từ tình hình trên, người dân đặc biệt nêu cao cảnh giác: Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội, cán bộ các cơ quan nhà nước khác và yêu cầu cung cấp thông tin để thực hiện việc chuyển đổi, cập nhật dữ liệu, người dân không vội tin làm theo hướng dẫn; Không cung cấp số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khấu, mã OTP, mã xác thực hoặc hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ; Không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR và không cài đặt ứng dụng do người lạ hướng dẫn qua điện thoại; Không chuyển tiền, không đóng phí cho bất kỳ cá nhân nào với lý do "phí cập nhật dữ liệu", "phí xác minh", "phí chuyển đối" hoặc các khoản phí tương tự.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thông tin và chủ động tuyên truyền cho người thân, gia đình nhận biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Sự cảnh giác của mỗi cá nhân chính là một trong những biện pháp thiết thực góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Đại Phú

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