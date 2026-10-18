Cảnh giác thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen”, dẫn dụ đầu tư kiếm tiền

Công an TP Quảng Ninh cho biết, thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen” thường bắt đầu bằng một tin nhắn được gửi đến số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Đối tượng có thể giả vờ nhắn nhầm người, nhầm số điện thoại hoặc nhầm tài khoản, sau đó nhanh chóng gửi lời xin lỗi. Nếu nạn nhân phản hồi, đối tượng tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên, thậm chí chủ động duy trì liên lạc với lý do “thấy hợp nhau”, “nói chuyện vui vẻ” hoặc muốn kết bạn.

Hình ảnh một trong những tin nhắn lừa đảo. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)



Trong quá trình trò chuyện, đối tượng thường tìm hiểu thông tin về công việc, gia đình, sở thích và hoàn cảnh của nạn nhân. Tùy từng trường hợp, chúng có thể xây dựng hình tượng là người thành đạt, có công việc ổn định, đang kinh doanh hoặc có kinh nghiệm đầu tư. Mục đích là tạo dựng sự tin tưởng và khiến nạn nhân cảm thấy đây là một mối quan hệ xã hội bình thường, không phải một cuộc tiếp cận có chủ đích.

Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng bắt đầu đề cập đến vấn đề tài chính. Có thể là câu chuyện về việc bản thân đang đầu tư và có lợi nhuận, biết một “kênh đầu tư tốt”, hoặc đang tham gia một nền tảng giao dịch có khả năng sinh lời cao. Ban đầu, chúng thường không yêu cầu nạn nhân bỏ số tiền lớn mà chỉ giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm hoặc hướng dẫn “tham gia thử” với một khoản tiền nhỏ.

Để củng cố lòng tin, các đối tượng có thể đưa nạn nhân vào những nhóm trò chuyện có nhiều tài khoản khác cùng tham gia. Tại đây, các tài khoản này liên tục chia sẻ hình ảnh lợi nhuận, lịch sử giao dịch, thông báo nhận tiền hoặc những lời giới thiệu về khả năng kiếm tiền. Thực chất, đây có thể là những tài khoản do cùng một nhóm đối tượng kiểm soát nhằm tạo ra cảm giác có nhiều người đang tham gia và đã kiếm được tiền.

Khi nạn nhân bắt đầu nạp tiền, số dư trên ứng dụng hoặc website có thể liên tục tăng lên. Một số trường hợp còn cho phép rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo niềm tin.

Khi nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời, đối tượng tiếp tục khuyến khích nạp số tiền lớn hơn với lý do “tăng vốn để tăng lợi nhuận”, “nắm bắt cơ hội”, “tham gia gói ưu đãi” hoặc “đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư”.

Đến khi nạn nhân muốn rút tiền, hàng loạt lý do có thể được đưa ra như phải đóng thuế, phí xác minh, phí rút tiền, phí nâng cấp tài khoản hoặc hoàn thành thêm một giao dịch mới được phép rút. Nếu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, yêu cầu mới lại xuất hiện.

Trong khi đó, người từng chủ động làm quen và thường xuyên trò chuyện trước đó có thể tiếp tục dùng lời lẽ động viên, trấn an, thậm chí thúc ép nạn nhân chuyển thêm tiền với lý do “chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng là có thể rút toàn bộ”.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với những trường hợp “vô tình nhắn nhầm” nhưng sau đó chủ động duy trì liên lạc, nhanh chóng tạo dựng tình cảm hoặc thường xuyên đề cập đến đầu tư, kinh doanh, kiếm tiền trực tuyến; không nên tin tưởng tuyệt đối vào những người chỉ quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt khi họ đưa ra lời mời đầu tư với cam kết lợi nhuận cao hoặc hướng dẫn tham gia các nền tảng chưa được kiểm chứng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người mới quen qua mạng; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc.

Khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư, người dân cần chủ động kiểm tra pháp nhân, thông tin doanh nghiệp, nguồn gốc nền tảng và các điều kiện giao dịch trước khi quyết định.

Nếu nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan chức năng.



