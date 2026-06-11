Anthropic cho dùng thử AI mạnh nhất của mình trong 13 ngày rồi tính tiền - đây là những gì bạn cần biết trước khi hết hạn

Claude Fable 5 ra mắt ngày 9 tháng 6 năm 2026 với hiệu năng vượt trội so với toàn bộ các model Claude trước đó. Nhưng với người dùng gói đăng ký thông thường, có một điều quan trọng cần biết ngay: cửa sổ miễn phí đóng lại vào ngày 22 tháng 6.

Cụ thể chuyện gì xảy ra

Từ nay đến hết ngày 22 tháng 6, người dùng tất cả các gói trả phí - Pro (20 USD/tháng), Max (100 hoặc 200 USD/tháng), Team và Enterprise - được dùng Fable 5 không mất thêm phí. Sang ngày 23 tháng 6, Anthropic gỡ Fable 5 ra khỏi các gói này.

Fable 5 sẽ chỉ khả dụng trong các gói đăng ký hàng tháng như Pro, Max, Enterprise tới hết ngày 22/6 - sau đó người dùng muốn dùng mô hình buộc phải nạp tiền và sử dụng theo số lượng token xử lý

Sau ngày đó, muốn dùng Fable 5 phải nạp thêm "usage credit" - tức là tiền nạp trước tính theo lượng token thực tế dùng, với mức giá API là 10 USD/triệu token đầu vào và 50 USD/triệu token đầu ra. Con số này gấp đôi so với Claude Opus 4.8 hiện tại (5 USD và 25 USD).

Ngoài ra có một chi tiết đáng lưu ý trong giai đoạn miễn phí: dùng Fable 5 tiêu hao hạn mức trong gói gấp đôi so với Opus 4.8. Nghĩa là nếu bạn quen dùng Opus và đổi sang Fable 5 với thói quen tương tự, hạn mức hàng tháng sẽ cạn nhanh hơn đáng kể.

Tại sao lại có giới hạn này

Anthropic giải thích rõ trong thông báo: đây là vấn đề hạ tầng, không phải chính sách định giá vĩnh viễn. Fable 5 là model mạnh nhất và nặng nhất Anthropic từng phát hành đại trà, và nhu cầu dự kiến sẽ rất lớn và khó dự đoán. Thay vì chờ đủ server mới ra mắt, Anthropic chọn cách ra mắt trước và giới hạn truy cập theo từng giai đoạn để tránh quá tải.

Công ty cam kết sẽ đưa Fable 5 trở lại gói đăng ký cố định "càng sớm càng tốt" khi hạ tầng cho phép - nhưng không đưa ra ngày cụ thể. Nếu năng lực cho phép, họ cũng có thể kéo dài cửa sổ miễn phí thêm.

Với các developer truy cập qua API và doanh nghiệp dùng gói Enterprise theo lượng tiêu thụ, Fable 5 đã sẵn sàng ngay từ hôm nay với model ID "claude-fable-5" và không có giới hạn tương tự. Họ trả tiền theo token từ đầu nên không bị ảnh hưởng bởi lịch chuyển đổi này.

Có đáng dùng thử không

Nếu bạn đang dùng Claude để làm việc thường xuyên - viết lách, lập trình, phân tích tài liệu - 13 ngày là đủ để thấy Fable 5 có thực sự tốt hơn đáng kể so với Opus 4.8 không trong công việc thực tế của mình. Các bài kiểm tra từ đối tác sớm của Anthropic như Stripe, Hex và IMC cho thấy khoảng cách khá rõ ở các tác vụ dài và phức tạp - nhưng với công việc ngắn và thông thường, sự khác biệt có thể không đủ để biện minh cho chi phí gấp đôi sau ngày 22 tháng 6.

So sánh benchmark Claude Fable 5 và Opus 4.8 trên các tác vụ phân tích và lập trình

Anthropic hiện chưa thông báo mốc thời gian cụ thể để đưa Fable 5 trở lại gói cố định. Người dùng sẽ được thông báo trước khi có thay đổi.