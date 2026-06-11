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Lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi video qua Messenger

| | Kinh tế số

Nếu bạn là người thường xuyên gọi video qua Messenger, đây là một vài điều nên lưu ý.

Lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi video qua Messenger- Ảnh 1.

Gọi video đã trở thành một trong những tính năng được nhiều người sử dụng trên Messenger. Tính năng này không chỉ để trò chuyện với bạn bè, nhiều người hiện còn dùng ứng dụng này cho công việc, học tập, phỏng vấn hoặc liên lạc với người thân ở xa.

Tuy nhiên, không ít trường hợp đến khi hình ảnh bị mờ, âm thanh bị gián đoạn hoặc cuộc gọi liên tục gặp lỗi mới bắt đầu kiểm tra lại thiết bị và kết nối. Nếu bạn là người thường xuyên gọi video qua Messenger, đây là một vài điều nên lưu ý.

Kiểm tra kết nối mạng nếu cuộc gọi video chập chờn

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cuộc gọi bị giật, đứng hình hoặc âm thanh lúc có lúc không là kết nối Internet không ổn định.

Nhiều người có xu hướng cho rằng điện thoại đã cũ hoặc ứng dụng gặp lỗi, nhưng trên thực tế Messenger sẽ tự điều chỉnh chất lượng cuộc gọi theo tốc độ mạng tại thời điểm sử dụng.

Nếu đang dùng Wi-Fi, hãy thử di chuyển đến gần bộ phát hoặc chuyển sang dữ liệu di động để so sánh. Ngược lại, nếu đang sử dụng mạng di động nhưng tín hiệu không tốt, chuyển sang Wi-Fi đôi khi lại cho chất lượng ổn định hơn.

Ngoài ra, việc nhiều thiết bị cùng sử dụng một mạng để xem video, tải dữ liệu hoặc chơi game cũng có thể khiến chất lượng cuộc gọi giảm đáng kể.

Nếu cuộc gọi không có tiếng hoặc không bật được camera, hãy kiểm tra lại quyền trên điện thoại

Không ít trường hợp người dùng vẫn gọi được nhưng đầu dây bên kia chỉ thấy màn hình đen hoặc hoàn toàn không nghe thấy âm thanh.

Nguyên nhân có thể do Messenger chưa được cấp quyền sử dụng camera hoặc micro trên thiết bị.

Lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi video qua Messenger- Ảnh 2.

Để kiểm tra, người dùng có thể vào phần cài đặt điện thoại, tìm Messenger và đảm bảo các quyền cần thiết đang được bật. Sau khi thay đổi thiết lập, nên đóng hoàn toàn ứng dụng rồi mở lại trước khi thực hiện cuộc gọi.

Đây là một lỗi nhỏ nhưng khá phổ biến, đặc biệt sau khi cập nhật hệ điều hành hoặc đổi thiết bị mới.

Cẩn trọng với chiêu lừa bằng cuộc gọi video qua Messenger dùng AI giả mạo khuôn mặt

Nhiều người có xu hướng tin tưởng hơn khi nhìn thấy hình ảnh người ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức giả mạo tài khoản và lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, cuộc gọi video cũng không còn là yếu tố bảo đảm tuyệt đối.

Nếu bất ngờ nhận được cuộc gọi với nội dung vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp, xác nhận mã OTP hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dùng nên kiểm tra lại thay vì phản hồi ngay.

Một thao tác đơn giản như gọi lại qua số điện thoại đã lưu, xác nhận bằng tin nhắn hoặc đặt một câu hỏi mà chỉ người quen mới biết đôi khi có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn.

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Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

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