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Ai là nạn nhân sập bẫy sàn tiền ảo Daobit-Nexus, liên hệ Công an TP.HCM gấp

| | Kinh tế số

Ai là nạn nhân sập bẫy sàn tiền ảo Daobit-Nexus, liên hệ Công an TP.HCM gấp

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra và bảo vệ quyền lợi cho người dân, cơ quan chức năng đề nghị tất cả các nhà đầu tư từng chuyển tiền vào hệ thống Daobit-Nexus khẩn trương tập hợp sao kê ngân hàng, tài liệu liên quan để làm đơn tố cáo.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), thông báo tìm bị hại liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn Daobit-Nexus.

Ai là nạn nhân sập bẫy sàn tiền ảo Daobit-Nexus, liên hệ Công an TP.HCM gấp- Ảnh 1.

Theo đó, Phòng OC02 đang thụ lý vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn Daobit-Nexus do Ngô Thị Ngọc Lan (hay gọi là Bảo Viên, SN 1984, ngụ tỉnh Phú Thọ) cùng đồng phạm thực hiện.

Điều tra xác định, Lan cùng đồng phạm đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Marketing AI Nexusest Evesment VN nhằm quảng bá cho dự án tiền ảo Nexus-Daobit. Mặc dù biết hệ thống sàn tiền ảo trên không có hoạt động đầu tư mà chỉ huy động vốn theo mô hình đa cấp, các đối tượng vẫn xây dựng nhiều buổi tư vấn, giới thiệu về sản Daobit-Nexus.

Từ đó, đối tượng tạo niềm tin cho bị hại để kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng PC02 thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm của Ngô Thị Ngọc Lan cùng đồng phạm. Người dân tham gia đầu tư vào sàn Daobit-Nexus bị Ngô Thị Ngọc Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt tài sản cần chuẩn bị các tài liệu về việc các đối tượng kêu gọi, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc đầu tư và đển trình báo trực tiếp tại Phòng PC02 hoặc gửi qua đường bưu điện (trung tá Hoàng Thị Văn Anh, địa chỉ số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM); thời hạn tiếp nhận đến ngày 20/7.

Theo Minh Tuệ

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
lừa đảo

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