Anthropic tung model AI mạnh nhất, ai cũng dùng được

Anthropic vừa chính thức ra mắt Claude Fable 5 và Claude Mythos 5 vào ngày 9 tháng 6 năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên công ty đưa một model thuộc dòng Mythos-class ra ngoài phạm vi thử nghiệm hạn chế.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm 2026, khi Anthropic giới thiệu Claude Mythos Preview qua Project Glasswing - một chương trình truy cập hạn chế chỉ dành cho một nhóm nhỏ các đối tác an ninh mạng và nhà cung cấp hạ tầng như Amazon Web Services, Apple, Google, Cisco, Microsoft và JPMorgan Chase. Lý do giữ kín lúc đó cũng là lý do Anthropic phải làm việc hai tháng ròng để giải quyết: model này quá giỏi trong việc tìm và khai thác lỗ hổng phần mềm.

Fable 5 là câu trả lời cho bài toán đó. Về cơ bản, đây là cùng một model với Mythos, nhưng được trang bị thêm hệ thống classifier - những AI chuyên biệt chạy song song để phát hiện và chặn các yêu cầu nguy hiểm trước khi model chính xử lý. Khi classifier kích hoạt, thay vì từ chối thẳng, hệ thống sẽ chuyển sang xử lý bằng Claude Opus 4.8 và thông báo cho người dùng. Anthropic cho biết cơ chế này chỉ kích hoạt trong chưa đến 5% số phiên làm việc, nghĩa là đại đa số người dùng sẽ nhận được trải nghiệm tương đương Mythos 5.

Hiệu năng vượt trội trên nhiều lĩnh vực

Trên benchmark SWE-Bench Pro dành cho lập trình, Fable 5 đạt 80,3%, so với 69,2% của Opus 4.8 và 58,6% của GPT-5.5 từ OpenAI. Trong một thử nghiệm thực tế, công ty Stripe cho biết Fable 5 hoàn thành một cuộc di trú toàn bộ codebase Ruby có 50 triệu dòng trong một ngày - công việc mà cả một nhóm kỹ sư cần hơn hai tháng làm bằng tay.

Với các tác vụ phân tích kinh doanh, Fable 5 là model đầu tiên vượt mốc 90% trên bài kiểm tra analytics phức tạp của Hex - cao hơn Opus 4.8 tới 10 điểm phần trăm. Công ty IMC cho biết model này "đạt điểm gần như tuyệt đối" trên bộ đánh giá phân tích giao dịch của họ, bao gồm tra cứu dữ kiện, suy luận, phân tích nguyên nhân gốc rễ và tính toán giá trị kỳ vọng.

Về thị giác, Fable 5 có thể chơi toàn bộ game Pokémon FireRed chỉ dựa trên ảnh màn hình, không cần công cụ hỗ trợ - điều mà các phiên bản Claude trước không làm được dù có thêm nhiều công cụ phụ trợ. Model cũng duy trì sự tập trung tốt hơn khi làm việc với hàng triệu token trong các tác vụ kéo dài.

Mythos 5 cho nhóm được cấp phép

Song song, Claude Mythos 5 cũng ra mắt cùng ngày - đây là model gốc với toàn bộ khả năng, không có bộ lọc an ninh mạng. Đối tượng truy cập hiện tại vẫn là các đối tác trong Project Glasswing và một số nhà nghiên cứu sinh học được chọn lọc. Anthropic cho biết sẽ mở rộng dần thông qua chương trình truy cập có kiểm soát (trusted access program) trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực y sinh, Mythos 5 đã giúp nhóm chuyên gia nội bộ của Anthropic tăng tốc một số bước thiết kế thuốc lên khoảng 10 lần. Trong một nghiên cứu với 14 mục tiêu protein, Mythos 5 tự lập kế hoạch, chạy công cụ và xử lý lỗi, tạo ra các ứng viên tiềm năng cho thiết kế thuốc ở 9 trong số 14 mục tiêu đó.

Hình ảnh phức hợp protein do Mythos 5 thiết kế trong nghiên cứu y sinh

Giá và lịch truy cập

Cả hai model có cùng mức giá: 10 USD/triệu token đầu vào và 50 USD/triệu token đầu ra - giảm hơn một nửa so với Mythos Preview trước đây. Với người dùng API và doanh nghiệp theo gói tiêu thụ, Fable 5 có sẵn ngay từ hôm nay qua model ID "claude-fable-5".

Với người dùng gói đăng ký Pro, Max, Team và Enterprise, Fable 5 được bao gồm miễn phí từ nay đến ngày 22 tháng 6 năm 2026. Từ ngày 23 tháng 6, Anthropic sẽ tạm rút Fable 5 khỏi các gói này và chuyển sang tính phí theo lượng dùng, cho đến khi năng lực hạ tầng cho phép đưa model trở lại gói cố định.

Đây cũng là thời điểm đáng chú ý khi Anthropic vừa nộp hồ sơ IPO bảo mật, đặt công ty vào lộ trình ra thị trường công khai bên cạnh OpenAI và SpaceX.