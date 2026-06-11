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Không hiện người phụ thuộc trên eTax Mobile khi quyết toán thuế TNCN

| | Kinh tế số

Cơ quan Thuế Thành phố Đồng Nai vừa có nội dung trả lời công dân liên quan đến thông tin người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Theo nội dung trả lời công dân - doanh nghiệp trên Chinhphu.vn, phản ánh đến cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Tho (Đồng Nai) – cho biết người lao động thuộc doanh nghiệp do bà làm chủ vừa qua có sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin trên ứng dụng, số lượng người phụ thuộc hiển thị là 0, trong khi trên các kênh tra cứu khác vẫn ghi nhận đầy đủ 3 người phụ thuộc.

Theo bà Tho, doanh nghiệp của bà đã thực hiện đăng ký và kê khai người phụ thuộc cho người lao động đầy đủ, đúng quy định. Việc dữ liệu trên eTax Mobile hiển thị không chính xác ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế và gây khó khăn trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời về vấn đề trên, Thuế thành phố Đồng Nai cho biết , trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025, người nộp thuế cần kiểm tra thông tin người phụ thuộc trên ứng dụng eTax Mobile để bảo đảm dữ liệu chính xác.

Theo đó, người nộp thuế cần rà soát và cập nhật đầy đủ thông tin căn cước công dân/mã định danh cá nhân và địa bàn hành chính 2 cấp của người phụ thuộc. Trường hợp thông tin chưa được cập nhật đầy đủ, cần thực hiện bổ sung trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Việc cập nhật được thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile tại chức năng "Đăng ký thuế - Tra cứu thông tin người phụ thuộc", sau đó chọn người phụ thuộc cần điều chỉnh và thực hiện thao tác "Thay đổi thông tin người phụ thuộc".

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần đối chiếu thông tin người phụ thuộc trên hệ thống với thông tin đã đăng ký với cơ quan chi trả thu nhập và dữ liệu mà đơn vị chi trả đã kê khai trên bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN gửi cơ quan thuế.

Trường hợp số lượng người phụ thuộc trên tờ khai gợi ý không thể hiện hoặc không khớp với dữ liệu đã đăng ký, người nộp thuế cần kiểm tra lại thông tin người phụ thuộc hoặc rà soát khả năng người phụ thuộc đang được cấp nhiều hơn một mã số thuế.

Nếu người phụ thuộc được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế nơi cấp mã số thuế để được xử lý, bảo đảm mỗi người phụ thuộc chỉ có một mã số thuế duy nhất.

An Nam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
thuế

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