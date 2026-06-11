Công an cảnh báo chiêu trò mời gọi 'sở hữu kỳ nghỉ': Tất cả người dân chú ý!

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều phản ánh của người dân liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ” có dấu hiệu tư vấn sai sự thật, đưa ra các cam kết hấp dẫn nhưng không thực hiện đúng nội dung hợp đồng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của khách hàng, một số doanh nghiệp thường quảng bá các gói nghỉ dưỡng kèm cam kết có thể chuyển nhượng thẻ sau một năm với mức lợi nhuận khoảng 30%. Tuy nhiên, khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, doanh nghiệp lại không áp dụng chính sách như đã tư vấn hoặc yêu cầu khách đóng thêm nhiều khoản phí với lý do hỗ trợ xử lý hồ sơ.

Nhiều khách hàng cũng cho biết gặp khó khăn khi sử dụng các quyền lợi nghỉ dưỡng đã mua. Dù đăng ký đặt phòng theo chương trình nhưng thường xuyên nhận được thông báo “hết phòng” hoặc “đang vào mùa cao điểm”. Trong khi đó, khi kiểm tra trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến khác, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng vẫn còn phòng trống.

Bên cạnh đó, các công ty thường xuyên thay đổi nhân sự tư vấn. Khi khách hàng đến phản ánh hoặc khiếu nại, nhân viên từng trực tiếp ký kết, tư vấn trước đó được thông báo đã nghỉ việc. Nhân viên mới tiếp tục hướng dẫn khách đóng thêm tiền để giải quyết hồ sơ hoặc đề nghị ký kết các hợp đồng khác.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tổ chức hội nghị, sự kiện giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút khách hàng tham gia các chương trình nghỉ dưỡng dài hạn, thẻ thành viên hoặc gói du lịch với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sau khi khách hàng thanh toán, các cam kết ban đầu không được thực hiện đầy đủ.

Trong nhiều trường hợp, khi khách hàng yêu cầu hoàn tiền, doanh nghiệp lấy lý do chưa triển khai được tour du lịch hoặc tiếp tục thuyết phục chuyển sang hình thức dịch vụ khác và yêu cầu đóng thêm phí.

Trước tình trạng trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các chương trình “sở hữu kỳ nghỉ” và các gói nghỉ dưỡng dài hạn.

Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, điều kiện hủy hợp đồng, hoàn tiền và các khoản phí phát sinh trước khi ký kết. Đồng thời, không nên tin vào những cam kết lợi nhuận cao hoặc các lời quảng cáo thiếu căn cứ.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" xuất hiện trong loạt phim tài liệu VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ phát sóng gần đây đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Bộ phim đã phản ánh những góc khuất phía sau hoạt động bán các gói nghỉ dưỡng dài hạn, trong đó nhiều người cao tuổi từ 70 đến gần 90 tuổi trở thành nạn nhân của các hợp đồng được quảng bá bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận và tương lai tài chính.

Theo nội dung phim, có trường hợp ở tuổi 70 đã vay thêm tiền để tham gia các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với tổng giá trị lên tới 1,7 tỷ đồng. Một số trường hợp khác được ghi nhận sở hữu hàng chục hợp đồng, với tổng số tiền thiệt hại lên tới gần 20 tỷ đồng. Nhiều người phải vay ngân hàng, cầm cố tài sản hoặc vay mượn người thân để tiếp tục nộp tiền với hy vọng nhận được khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Bộ phim cũng cho thấy sự đối lập giữa những nhân viên tư vấn được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và những người cao tuổi sống cô đơn, dễ đặt niềm tin vào sự quan tâm, chăm sóc và các cam kết được đưa ra trong quá trình tư vấn.

Sau khi phát sóng, phim tài liệu đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Không ít người cho biết bản thân hoặc người thân từng gặp hoàn cảnh tương tự. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn các hành vi lợi dụng mô hình nghỉ dưỡng để trục lợi, gây thiệt hại cho người dân.