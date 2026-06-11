AI đang giải phóng bác sĩ khỏi núi giấy tờ: Khám thêm 5 bệnh nhân mỗi tuần, tiết kiệm 132 giờ mỗi năm

Theo trang tin Fierce Healthcare, một báo cáo mới từ Tập đoàn Philips cho thấy hơn một phần ba nhân viên y tế cho biết việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp họ có thể khám chữa cho nhiều bệnh nhân hơn, với mức trung bình tăng thêm 5 bệnh nhân mỗi tuần.

Báo cáo nghiên cứu thường niên lần thứ 11 của Philips, Future Health Index 2026 (PDF) đã tổng hợp ý kiến từ hơn 2.000 chuyên gia chăm sóc sức khỏe và hơn 20.000 bệnh nhân tại 10 quốc gia cho thấy, gần 74% bác sĩ và nhân viên y tế cho biết mức độ sử dụng các công cụ tích hợp AI do tổ chức của họ cung cấp đã gia tăng trong năm qua.

Trong số những người được khảo sát, 52% đang sử dụng AI để ghi chép và đọc kết quả hồ sơ lâm sàng, trong khi gần một nửa (46%) sử dụng AI tạo sinh như một “người bạn đồng hành” trong công việc để trao đổi các ý tưởng liên quan đến chuyên môn.

Việc ứng dụng AI trong hỗ trợ quyết định lâm sàng cũng đang gia tăng khi 45% trong số người được khảo sát sử dụng công cụ AI để đề xuất chẩn đoán dựa trên triệu chứng của bệnh nhân và 44% sử dụng các công cụ AI nhằm cảnh báo những tương tác thuốc nguy hiểm tiềm tàng.

Bên cạnh việc gia tăng khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân, gần 6 trên 10 nhân viên y tế (58%) cho biết hiệu quả quy trình làm việc đã được cải thiện và hơn một nửa (54%) nhận thấy tốc độ đưa ra quyết định chẩn đoán được nâng cao.

Ngoài ra, 40% cho biết khả năng tiếp cận dữ liệu bệnh nhân đã được tổng hợp cũng được cải thiện.

Báo cáo cho thấy AI đang giúp các bác sĩ tiết kiệm thời gian khi gần một nửa số người tham gia khảo sát (49%) cho biết họ tiết kiệm được ít nhất 132 giờ mỗi năm nhờ sử dụng các công cụ AI.

Bên cạnh đó, 36% nhân viên y tế cho biết AI giúp giảm căng thẳng liên quan đến công việc, 35% nhận thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống được cải thiện, và 32% cho biết họ phải làm thêm giờ ít hơn hoặc mang ít việc về nhà hơn.

Đồng thời, 27% bác sĩ và nhân viên y tế cho biết AI đã giúp phát hiện hoặc ngăn chặn các sai sót y khoa tiềm ẩn ít nhất ba lần trong vòng ba tháng gần đây.

Khi việc sử dụng AI ngày càng gia tăng, 9 trên 10 nhân viên y tế cho rằng việc duy trì sự giám sát của con người vẫn là yếu tố thiết yếu.

Ở phía bệnh nhân, 56% những người thường xuyên sử dụng AI cho biết họ lạc quan rằng các giải pháp này có thể cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo báo cáo, bệnh nhân cho biết các công cụ AI giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình (45%), đặt ra những câu hỏi tốt hơn cho bác sĩ (47%) và tận dụng hiệu quả hơn các buổi thăm khám (41%).

Trong một tuyên bố, ông Shez Partovi, Giám đốc Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Philips, cho biết AI đang tạo ra “những khác biệt rõ rệt trong thực hành lâm sàng hằng ngày” đối với cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Ông Shez Partovi nói: “Chúng tôi đang chứng kiến mọi người tiết kiệm được lượng thời gian đáng kể, chăm sóc được nhiều bệnh nhân hơn và cảm thấy tốt hơn trong công việc”.

Ông chia sẻ thêm rằng: “Về cốt lõi, AI tồn tại để hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, giúp họ có thêm không gian tập trung vào những điều quan trọng nhất, đó là đưa ra quyết định lâm sàng và chăm sóc bệnh nhân”.

Báo cáo cũng lưu ý rằng mức độ triển khai AI không đồng đều và đã “bộc lộ những khoảng trống” trong mức độ sẵn sàng của các tổ chức đối với các công cụ này.

Có 61% nhân viên y tế cho rằng ban lãnh đạo đang thực hiện đúng các bước cần thiết để triển khai AI, tuy nhiên 77% cho biết việc đào tạo hiện vẫn chưa đầy đủ, thiếu nhất quán hoặc hoàn toàn chưa có.

Gần 72% chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại Mỹ tìm đến các công cụ AI cá nhân khi những giải pháp được cung cấp tại nơi làm việc không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Điều này cho thấy nhu cầu về AI của giới bác sĩ đang tăng trưởng rất nhanh, đôi khi nhanh hơn khả năng đáp ứng của các tổ chức, khi các chuyên gia y tế sử dụng song song các công cụ AI công khai với những giải pháp do đơn vị của họ cung cấp.

Ông Partovi và bà Carla Goulart Peron, Giám đốc Y khoa của Tập đoàn Philips, viết trong báo cáo rằng: “Nếu ngành y tế làm tốt điều này, những cơ hội mang lại sẽ rất lớn. AI tích hợp có thể giúp các nhóm chăm sóc sức khỏe tiến tới mô hình điều trị phối hợp tốt hơn, chủ động hơn và cá nhân hóa hơn, hỗ trợ can thiệp sớm hơn. Từ đó, nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân và cải thiện kết quả điều trị”.

Bên cạnh đó, báo cáo của Philips cũng lưu ý rằng tốc độ triển khai AI cần đi đôi với trách nhiệm trong quản trị và tích hợp công nghệ.

Khi AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, niềm tin của người dùng sẽ phụ thuộc vào cách các hệ thống y tế cùng các đối tác công nghệ xây dựng, quản lý và đưa AI vào quy trình lâm sàng.

Theo báo cáo từ Tập đoàn Philips, thay vì phát triển những giải pháp rời rạc, ngành công nghệ y tế cần hướng tới các nền tảng AI đáng tin cậy, có khả năng tương tác và mở rộng quy mô, nhằm bảo đảm công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ và mang lại lợi ích lâu dài cho bệnh nhân.

* Theo Fierce Healthcare