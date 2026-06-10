Tài khoản phát sinh giao dịch 118 triệu đồng, một hộ kinh doanh phải đến trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8/6, Công an xã Thọ Phong nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Mạnh Tuân (trú tại Tổ 16, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong việc giúp anh nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 4/6, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tuân đã vô tình chuyển nhầm số tiền 118 triệu đồng vào tài khoản của một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền không rõ nguồn gốc, anh Hà Quốc Hoàng (trú tại thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động đến Công an xã Thọ Phong trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Thọ Phong đã nhanh chóng chỉ đạo xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng để làm rõ thông tin người chuyển tiền. Sau khi xác minh, đối chiếu đầy đủ các thông tin liên quan, Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết tại ngân hàng để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Với sự hỗ trợ của lực lượng Công an và sự thiện chí của anh Hoàng, toàn bộ số tiền 118 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho anh Tuân. Nhận lại tài sản, anh Tuân bày tỏ niềm vui và gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thọ Phong cũng như anh Hà Quốc Hoàng vì hành động trung thực, trách nhiệm.

Hành động tự giác trình báo và hoàn trả tiền chuyển nhầm của anh Hà Quốc Hoàng là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm với cộng đồng, xứng đáng được biểu dương và nhân rộng. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.