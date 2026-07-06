Anthropic sắp cùng Samsung sản xuất chip AI

The Information ngày 2/7 đưa tin Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, đã bắt đầu công việc giai đoạn đầu để phát triển chip AI riêng và đang đàm phán với Samsung Electronics như một đối tác sản xuất tiềm năng. Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, Anthropic đang cân nhắc dùng quy trình 2 nm cùng công nghệ đóng gói tiên tiến của Samsung cho dòng chip này. Quy trình 2 nm là một trong những công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất hiện nay, giúp chip tiết kiệm điện và đạt hiệu năng cao hơn so với các thế hệ cũ.

Dự án hiện mới ở giai đoạn rất sớm. Anthropic chưa quyết định chip sẽ dùng để làm gì, sẽ ráp vào máy chủ ra sao, hay đạt công suất mạnh tới đâu. Công ty cũng chưa cam kết sẽ theo đuổi dự án đến cùng.

Trả lời TechCrunch, Anthropic cho biết một hệ thống phần cứng đa dạng gồm chip từ Google, Amazon và Nvidia sẽ tiếp tục đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược tính toán của công ty, đồng thời từ chối bình luận thêm về khả năng hợp tác với Samsung. Ngoài Samsung, Anthropic cũng đang thảo luận dùng chip từ Microsoft và từ startup Fractile của Anh, cho thấy đây là một quá trình tìm kiếm đối tác song song chứ chưa phải cam kết độc quyền.

Tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy đây không chỉ là ý tưởng thoáng qua nằm ở một nhân sự. Đầu tháng 6, Anthropic tuyển Clive Chan, kỹ sư phần cứng thứ hai gia nhập đội chip tùy chỉnh của OpenAI hồi tháng 1/2024. Tại OpenAI, Clive Chan làm việc trên chip suy luận Jalapeño hợp tác cùng Broadcom. Trước đó, anh có hai năm rưỡi làm việc tại Tesla trong đội hạ tầng deep learning của Autopilot.

Việc Anthropic tìm đến Samsung diễn ra đúng một tuần sau khi đối thủ trực tiếp OpenAI cùng Broadcom công bố Jalapeño, chip suy luận đầu tiên do OpenAI tự thiết kế. OpenAI cho biết chip này đạt hiệu năng trên mỗi watt tốt hơn đáng kể so với các chip hiện có trên thị trường, và được thiết kế từ khâu đầu đến khi ra sản phẩm mẫu chỉ trong 9 tháng. Microsoft là đối tác triển khai chính, dự kiến đưa chip vào vận hành từ cuối năm 2026.

Chip Jalapeño do OpenAI và Broadcom hợp tác phát triển, chip suy luận AI đầu tiên của OpenAI

Samsung không phải cái tên xa lạ với Anthropic. Công ty Hàn Quốc này, cùng SK Hynix và Micron, đã tham gia vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ USD của Anthropic hoàn tất cuối tháng 5/2026, đưa định giá công ty lên 965 tỷ USD. Trong ba cái tên đó, Samsung là công ty duy nhất vừa sản xuất chip nhớ vừa vận hành mảng gia công chip logic, khiến hãng trở thành lựa chọn khả dĩ hơn hẳn để sản xuất một con chip AI hoàn chỉnh.

Tin tức về Anthropic khiến hàng loạt cổ phiếu bán dẫn Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 2/7. Marvell mất 9,84%, Arm giảm 6,58%, Micron giảm 5,49%, AMD giảm 4,26%, Nvidia giảm 1,39%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 4,3% trong một phiên, kéo Nasdaq 100 có lúc mất hơn 1%. Ngược lại, cổ phiếu Samsung Electronics tăng hơn 8% trong hai phiên liên tiếp, một phần nhờ tin đồn Meta cũng đang cân nhắc đặt Samsung gia công chip AI riêng trị giá hơn 7,5 tỷ USD.

Ngành gia công chip của Samsung hiện vẫn đứng sau TSMC khá xa. Trong quý I/2026, TSMC nắm 73% thị phần gia công chip toàn cầu, trong khi Samsung chỉ chiếm 7%. Với Samsung, một khách hàng như Anthropic, dù mới dừng ở giai đoạn đàm phán, cũng là tín hiệu tích cực cho tham vọng thu hẹp khoảng cách với đối thủ Đài Loan.

Anthropic hiện chưa công bố thời điểm quyết định có tiếp tục dự án chip riêng hay không. Công ty khẳng định các đối tác phần cứng hiện tại, gồm Amazon, Google và Nvidia, vẫn là nền tảng chính cho hạ tầng tính toán phục vụ Claude trong thời gian tới.