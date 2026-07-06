LG Electronics thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot

Trung tâm mới sẽ kết nối các năng lực quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát triển kinh doanh, chuỗi cung ứng đến hoạt động sản xuất.

Trực tiếp điều hành bởi CEO Lyu Jae-cheol, trung tâm này khẳng định cam kết của LG trong việc thúc đẩy tăng trưởng mảng robot như một lĩnh vực kinh doanh trọng tâm trong tương lai.

LG tăng tốc mảng robot thông qua tái cấu trúc tổ chức

Trung tâm Kinh doanh Robot chính thức được thành lập từ ngày 01/07/2026, trong khuôn khổ đợt tái cấu trúc tổ chức ngoài chu kỳ thường niên của LG. Việc điều chỉnh được thực hiện sớm hơn bốn tháng so với thời điểm đợt tái cấu trúc hằng năm cho thấy định hướng chiến lược rõ nét của LG đối với lĩnh vực robot dựa trên nền tảng Physical AI (AI vật lý).

Trung tâm sẽ hoạt động như một đơn vị kinh doanh toàn diện, bao quát các hoạt động phát triển kinh doanh, bán hàng và vận hành dưới sự dẫn dắt của ông Song Si-yong, người từng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Sản xuất của LG.

Trung tâm Kinh doanh Robot LG cũng sẽ phát triển một bộ phận chuyên về dữ liệu. Sáng kiến này được thiết kế để sớm củng cố năng lực dữ liệu và hỗ trợ đào tạo robot, qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh của LG trong lĩnh vực này. Nguồn dữ liệu chất lượng cao được thu thập thông qua bộ phận này sẽ được sử dụng để phát triển mô hình nền tảng (Robot Foundation Model - RFM). Trong khuôn khổ chiến lược này, LG đang xây dựng một cơ sở dữ liệu quy mô lớn tại khuôn viên trung tâm R&D Yangjae ở Seoul, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Củng cố mô hình quản trị

Cấu trúc quản trị mới này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả mảng kinh doanh robot của LG thông qua một khuôn khổ ra quyết định linh hoạt và nhạy bén hơn. Đây cũng là nền tảng để công ty đẩy mạnh phát triển chiến lược, tự chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Trung tâm Kinh doanh Robot cũng sẽ đóng vai trò kết nối các nguồn lực trong toàn tập đoàn theo chiến lược “One LG Solution”, bao gồm kết nối chuyên môn từ các đơn vị như LG CNS và LG AI Research, LG kỳ vọng mở rộng các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Chiến lược ba trụ cột hướng tới vị thế dẫn đầu thị trường robot

LG sẽ theo đuổi mảng robot theo ba trụ cột nhằm khai thác các cơ hội về robot trong các không gian công nghiệp, thương mại và dân dụng. Trung tâm Kinh doanh Robot sẽ bổ trợ cho danh mục robot đang được LG mở rộng, bao gồm robot gia đình, đồng thời kết hợp với năng lực robot công nghiệp của Robostar và thế mạnh robot thương mại của Bear Robotics. Cách tiếp cận này sẽ tạo ra một danh mục kinh doanh toàn diện, đáp ứng nhu cầu tương lai trên đa dạng các lĩnh vực.

LG xác định năm nay là năm khởi đầu cho giai đoạn mở rộng mảng robot, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp AI vật lý hàng đầu, trong đó robot là trọng tâm. LG sẽ kết hợp các sản phẩm robot hoàn chỉnh, linh kiện cốt lõi như bộ truyền động, năng lực dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ toàn diện để hỗ trợ quá trình thương mại hóa trong thực tế.

LG cũng đang chuẩn bị tự sản xuất các bộ truyền động trong nước nhờ hơn 60 năm kinh nghiệm chuyên môn về công nghệ động cơ để đáp ứng nguồn cung cho ngành công nghiệp trong tương lai.

