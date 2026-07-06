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Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng

| | Kinh tế số

Công an tỉnh Ninh Bình và TP Cần Thơ vừa triệt phá các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền lên đến 900-1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch trên 900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1992) và Phạm Xuân Thủy (sinh năm 1989), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, “cầm đầu” đường dây cá độ bóng đá trên.

Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 1.

6 đối tượng trong đường dây cá độ bị tạm giữ. (Ảnh: CA)

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và nhiều địa bàn khác tham gia tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là trên 900 tỷ đồng.

Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: CA)

Trong đó, chỉ tính riêng trong thời gian từ khi diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 350 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cần Thơ: Triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 4/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá quy mô lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, rạng sáng 28/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố, đồng thời triệu tập 26 người có liên quan để làm việc.

Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 3.
Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 4.
Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 5.
Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 900-1.000 tỷ đồng, tạm giữ 19 đối tượng- Ảnh 6.

Các đối tượng bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: CA)

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ khi hoạt động đến thời điểm bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 người để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

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Theo Anh Anh

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