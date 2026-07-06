Triển khai Nghị quyết 10: Samsung Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động chuyển giao công nghệ

ổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong nhấn mạnh, trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và cung cấp tư vấn kỹ thuật nhằm mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ đạt tiêu chuẩn toàn cầu tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã xác định nhiều định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khu vực FDI, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Samsung Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nội địa, đào tạo nhân lực công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ. Trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ những đánh giá về Nghị quyết số 10 cũng như định hướng đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực công nghệ cao trong thời gian tới.

Samsung dành nhiều công sức và ngân sách cho việc đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, chuyển giao công nghệ

"Là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Samsung bày tỏ sự đồng tình và đánh giá rất cao tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị", ông Na Ki Hong nhấn mạnh. Kể từ khi đầu tư vào Việt Nam, Samsung đã dành rất nhiều công sức và ngân sách cho việc đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Xưởng sản xuất tại một nhà máy của Samsung Việt Nam

"Từ năm 2015, chúng tôi hợp tác với Bộ Công thương, Sở Công Thương các tỉnh thành để triển khai liên tục các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam, bao gồm việc tổ chức các hội thảo công nghiệp hỗ trợ để kết nối các nhà cung ứng Việt Nam có tiềm năng; thực hiện chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc, tư vấn phát triển nhà máy thông minh Smart Factory…", ông Na Ki Hong nói.

"Ngoài ra, chúng tôi luôn ưu tiên nguồn lực để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các dự án trách nhiệm xã hội dài hạn như cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow hay chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus".

Với cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow trên quy mô toàn quốc, Samsung khuyến khích thế hệ trẻ ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và hiện thực hóa các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Samsung Việt Nam tiếp tục hợp tác với các đại học, học viện trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

Lớp học bán dẫn trong chương trình Samsung Innovation Campus 2026

Samsung tập trung đào tạo nhân tài công nghệ

Thông qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung tập trung đào tạo nhân tài công nghệ tương lai tiêu biểu dành cho sinh viên trong các lĩnh vực cốt lõi như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data)...

Đặc biệt, chương trình này tập trung vào việc bồi dưỡng năng lực công nghệ thực tiễn để học viên có thể vận dụng ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay Samsung Việt Nam đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng, đồng hành cùng sự phát triển của giáo dục đại học thông qua việc tăng cường hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược, trao học bổng tài năng Samsung (STP – Samsung Talent Program), …

"Trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và cung cấp tư vấn kỹ thuật nhằm mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ đạt tiêu chuẩn toàn cầu tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động chuyển giao công nghệ", ông Na Ki Hong nhấn mạnh khi trả lời Báo Điện tử Chính phủ về định hướng định hướng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 10.