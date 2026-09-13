Áp thấp nhiệt đới áp sát Quảng Trị, mưa có nơi trên 500mm

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, tương đương 39-61km/h, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Đồng Hới ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Đến 13h ngày 14/9, tâm áp thấp được dự báo ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Hệ thống này suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Vùng nguy hiểm trong thời gian này nằm trong khoảng 16,5-19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Trên biển, vùng từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới gây gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 14 đến 15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các khu vực chịu tác động cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.