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Mây dông lan rộng, Hà Nội cảnh báo lốc, sét, mưa đá

| | Xã hội

Mây đối lưu đang phát triển, mở rộng về phía Tây và di chuyển về Hà Nội, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu đang hình thành và phát triển tại một số nơi ở phía nam Hà Nội.

Các điểm có mây đối lưu gồm Phượng Dực, Vân Đình, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá và Hương Sơn. Vùng mây này có xu hướng phát triển, mở rộng về phía Tây.

Trong khi đó, vùng mây dông trên khu vực Bắc Ninh và Hưng Yên đang di chuyển về phía Hà Nội.

Theo cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và dông tại những khu vực đang xuất hiện mây dông. Sau đó, mưa dông có thể lan sang các phường, xã lân cận.

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và dông tại các khu vực ở Hà Nội.

Các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng gồm Trung Giã, Quảng Oai, Yên Lãng, Bất Bạt, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Phúc Lộc, Sơn Tây, Liên Minh, Suối Hai, Thiên Lộc, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Ô Diên, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Đan Phượng, Hát Môn, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thạch Thất, Đoài Phương, Việt Hưng, Tây Tựu, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ, Hồng Hà, Yên Bài, Dương Hòa, Tây Phương, Xuân Phương, Hạ Bằng, Long Biên, Hòa Lạc, Quốc Oai, Gia Lâm, Yên Xuân, Kiều Phú, Hoàng Mai, Hưng Đạo, Phú Lương và Thanh Trì.

Ngoài ra, mưa dông có thể ảnh hưởng đến các khu vực Chương Mỹ, Nam Phù, Phú Nghĩa, Ngọc Hồi, Bình Minh, Hồng Vân, Thường Tín, Tam Hưng, Xuân Mai, Quảng Bị, Thanh Oai, Trần Phú, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Trong quá trình mưa dông, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Những khu vực có địa hình phù hợp cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Viên Minh/VTC News

VTC News

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