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Người cha khẩn thiết mong cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con gái SN 2011 bỏ đi biệt tích

| | Xã hội

Tranh thủ lúc trời còn tờ mờ sáng, em Bùi Thị Yến Nhi (SN 2011) đã lặng lẽ rời khỏi nhà rồi cắt đứt mọi liên lạc, khiến người cha và gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi trong vô vọng.

Ngày 12/9, Công an xã Thống Nhất (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm em Bùi Thị Yến Nhi (SN 2011, ngụ ấp Tân Lập, xã Thống Nhất).

Trước đó, ngày 11/9, Công an xã Thống Nhất nhận được đơn đề nghị hỗ trợ truy tìm người mất tích của ông Bùi Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ ấp Tân Lập, xã Thống Nhất, TP.Đồng Nai) về việc con gái ông là em Nghi bỏ nhà đi từ 4h ngày 7/9 đến nay chưa về.

Chân dung Nhi. Ảnh: CA cung cấp

Gia đình có liên lạc nhiều qua điện thoại nhưng không liên lạc được. Hiện gia đình không rõ em Nhi đang ở đâu. Em Nhi cao khoảng 1m62, nặng 52kg, tóc đen dài hơi xoăn. Khi đi cháu Nhi mặc áo thun màu đỏ, áo khoác màu đen.

Công an xã Thống Nhất thông báo đến Công an các xã, phường trên địa bàn TP.Đồng Nai được biết.

Nếu ai thấy cháu Bùi Thị Yến Nhi ở đâu thì liên hệ ông Bùi Hữu Nghĩa (cha của Nhi) số điện thoại 0344770032 hoặc Công an xã Thống Nhất, số điện thoại: 02513639622.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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