Ảnh hưởng của áp thấp và không khí lạnh, Bắc Bộ mưa to 3 ngày liên tiếp

Theo Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng trong đêm 12/9 và sáng 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Đến 10h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Tại thời điểm này, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định trong khoảng 16,5-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Khu vực biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Sóng biển tại khu vực này cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 - Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV

Bắc Bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ sẽ chuyển sang mưa lớn từ đêm 13/9. Mưa có khả năng kéo dài đến sáng 16/9, trong đó một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to.

Trong ngày 13/9, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Đáng chú ý, từ đêm 13/9, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Sang ngày và đêm 14/9, mưa lớn mở rộng ra khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Sang ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đợt mưa lớn tại các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Hà Nội mưa to từ đêm nay

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông từ đêm nay, 13/9. Mưa có khả năng kéo dài đến sáng 16/9, trong đó một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to.

Thành phố Hà Nội ngày 13/9 ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, thời tiết Hà Nội sắp chuyển mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới sau có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với rìa Tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu.

Ảnh minh họa: VTV

Trong bản tin lúc 12h30 cho thấy trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã: Phượng Dực, Vân Đình, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn.

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Tây; ngoài ra vùng mây dông ở khu vực tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang di chuyển về khu vực Tp Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường xã lân cận khác như: Trung Giã, Quảng Oai, Yên Lãng, Bất Bạt, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Phúc Lộc, Sơn Tây, Liên Minh, Suối Hai, Thiên Lộc, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Ô Diên, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Đan Phượng, Hát Môn, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thạch Thất, Đoài Phương, Việt Hưng...