Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay đến sáng sớm mai vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (23/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul.

Lúc 7h ngày 24/7, vị trí tâm bão Noul cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Noul. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng đêm 24, sáng sớm 25/7, bão Noul đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2026.

Lúc 7h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Khoảng 7h ngày 26/7, bão số 2 Noul trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có thể mạnh thêm với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo đến 7h ngày 27/7, bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 2 Noul, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định đợt mưa lớn ở miền Bắc, cơ quan khí tượng cho hay, từ nay đến ngày 25/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều 24/7 đến ngày 25/7, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, chiều tối, đêm 24/7, Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần.