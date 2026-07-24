Vừa giao dịch chuyển khoản thành công 30 triệu đồng, nữ sinh SN 2009 lập tức đi trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, sáng 23/7, Công an phường Yên Sơn đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh nhận lại 30 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch tại ngân hàng, em Phạm Diệu Hoa (SN 2009, trú phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) không may chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, em Hoa đã đến Công an phường Yên Sơn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và liên hệ với người nhận để thu hồi số tiền.

Công an phường Yên Sơn hỗ trợ người dân nhận lại 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Sơn nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Phương Q. (SN 2005, trú thôn Yên Bình, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình).

Sau khi được lực lượng Công an liên hệ, hướng dẫn, chị Q. đã tích cực phối hợp, hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển trả đầy đủ số tiền 30 triệu đồng cho em Hoa.

Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, em Hoa cùng gia đình bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Sơn vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và nhanh chóng trong quá trình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Gia đình cũng cảm ơn sự trung thực, thiện chí hợp tác của chị Đỗ Thị Phương Q. khi chủ động phối hợp hoàn trả số tiền.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác phục vụ Nhân dân và ý thức trung thực của người dân khi xử lý các trường hợp chuyển khoản nhầm.