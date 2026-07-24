Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất khu vực đổ bộ của cơn bão số 2 sắp hình thành

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới có khả năng sắp mạnh thành bão và đi vào Biển Đông, đồng thời nhận định về khu vực đổ bộ của cơn bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, lúc 19h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 24 rạng sáng 25/7, bão đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2026.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão. (Nguồn: NCHMF)

Đến 19h ngày 25/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với cường độ giảm dần.

“Khả năng cao (80%) vào ngày 26/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta”, cơ quan khí tượng nhận định.

Do tác động của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 23-25/7, Bắc Bộ bước vào đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa to trên 300mm, trọng tâm là các tỉnh Cao Bằng,Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, từ đêm 23-25/7, trên các sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m; đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới về thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

Quy định mới về thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết Nổi bật

VNeID vừa tích hợp thêm một tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID vừa tích hợp thêm một tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà

06:43 , 24/07/2026
Công an mật phục lúc gần 2 giờ sáng, bắt Nguyễn Văn Anh SN 2002

Công an mật phục lúc gần 2 giờ sáng, bắt Nguyễn Văn Anh SN 2002

23:11 , 23/07/2026
Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 liên quan đến số tiền hơn 2,5 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 liên quan đến số tiền hơn 2,5 tỷ đồng

22:31 , 23/07/2026
Công an điều tra số tiền hàng 99 triệu đồng: Một nhân viên giao gas bị bắt

Công an điều tra số tiền hàng 99 triệu đồng: Một nhân viên giao gas bị bắt

21:48 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên