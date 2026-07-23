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Công an mật phục lúc gần 2 giờ sáng, bắt Nguyễn Văn Anh SN 2002

| | Xã hội

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang theo kìm, dũa ba cạnh và dao dọc giấy - là công cụ để đi trộm cắp tài sản.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, thời gian vừa qua, trên địa bàn phường Bồng Lai xảy ra một số vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng tại các tổ dân phố: An Mai, Trúc Ổ và Mai Trạng.

Trước tình hình đó, Công an phường đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Đơn vị huy động 100% quân số công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, mật phục khép kín địa bàn. Qua đấu tranh, Công an phường phát hiện, bắt giữ một đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên.

Theo đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 20/7, tại tổ dân phố Cách Bi, tổ mật phục của Công an phường phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang theo kìm, dũa ba cạnh và dao dọc giấy.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Anh (sinh năm 2002), trú tại xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng; hiện ở phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) khai nhận: số công cụ bị phát hiện trên đối tượng dùng để đi trộm cắp tài sản.

Chỉ trong tháng 7, đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp hàng trăm mét dây cáp điện chiếu sáng trên địa bàn phường Bồng Lai, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Sau khi cắt trộm, đối tượng đem đốt lấy lõi đồng rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Bồng Lai phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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