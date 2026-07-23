Từ 10/9/2026, 3 hành vi có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, nhiều người chưa nắm rõ

Câu 1: Hành vi nào trong dịch vụ việc làm bị phạt tới 70 triệu đồng?

A. Lợi dụng dịch vụ việc làm xâm phạm an ninh quốc gia ✔

B. Tự ý thay đổi niêm yết giá dịch vụ việc làm

C. Không báo cáo định kỳ tình hình giới thiệu việc làm

D. Cho doanh nghiệp khác thuê lại văn phòng giao dịch

Giải thích: Theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng hoạt động dịch vụ việc làm để xâm phạm chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (chưa đến mức xử lý hình sự) sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Quy định này nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm gây nguy hại đến an ninh trật tự trong lĩnh vực việc làm.

Đáp án đúng là: A. Lợi dụng dịch vụ việc làm xâm phạm an ninh quốc gia

Câu 2: Mua bán, chiếm đoạt trái phép dữ liệu lao động chưa công khai bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 10 đến 20 triệu đồng

B. Từ 20 đến 40 triệu đồng

C. Từ 50 đến 70 triệu đồng ✔

D. Chỉ bị cảnh cáo hành chính

Giải thích: Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi mua bán, trao đổi hoặc chiếm đoạt trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động hoặc thông tin thị trường lao động chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Mức phạt tiền rất cao này được ban hành nhằm siết chặt quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động.

Đáp án đúng là: C. Từ 50 đến 70 triệu đồng

Từ 10/9/2026, hành vi mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động có thể bị xử phạt lên đến 70 triệu đồng theo quy định mới. (Ảnh: Công An Tỉnh Ninh Bình)

Câu 3: Giả mạo hồ sơ cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 10 đến 20 triệu đồng

B. Từ 20 đến 40 triệu đồng

C. Từ 50 đến 70 triệu đồng ✔

D. Bị tước giấy phép vĩnh viễn

Giải thích: Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định cụ thể mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ trong quá trình thực hiện chính sách việc làm hoặc trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự). Mức xử phạt nghiêm khắc này giúp bảo đảm tính minh bạch, chính xác và uy tín của hệ thống chứng nhận trình độ kỹ năng nghề quốc gia.

Đáp án đúng là: C. Từ 50 đến 70 triệu đồng

Câu 4: Khai thác, chia sẻ trái phép dữ liệu lao động chưa công khai bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 5 đến 10 triệu đồng

B. Từ 10 đến 20 triệu đồng

C. Từ 20 đến 40 triệu đồng ✔

D. Từ 50 đến 70 triệu đồng

Giải thích: Nghị định 283/2026/NĐ-CP phân định rõ các mức độ vi phạm để xử lý. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, chia sẻ hoặc sử dụng trái phép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động và thị trường lao động chưa được công bố (chưa đến mức mua bán, chiếm đoạt hay xử lý hình sự) sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Quy định này ngăn chặn tình trạng tự ý khai thác dữ liệu khi chưa được cho phép.

Đáp án đúng là: C. Từ 20 đến 40 triệu đồng

Câu 5: Mức phạt 70 triệu đồng về mua bán dữ liệu lao động áp dụng với loại dữ liệu nào?

A. Mọi dữ liệu thông tin cá nhân trên thị trường

B. Dữ liệu lao động thuộc cơ sở dữ liệu chưa công khai ✔

C. Dữ liệu của doanh nghiệp môi giới nước ngoài

D. Mọi thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội

Giải thích: Căn cứ Nghị định 283/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng không áp dụng tràn lan cho mọi hành vi trao đổi thông tin lao động thông thường trên thị trường. Khung phạt nặng này được thiết lập có trọng tâm, chỉ áp dụng đối với những dữ liệu chính thức thuộc cơ sở dữ liệu về người lao động hoặc các thông tin về thị trường lao động chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai, phổ biến.

Đáp án đúng là: B. Dữ liệu lao động thuộc cơ sở dữ liệu chưa công khai