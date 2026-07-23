Quy định mới về thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

Theo đó, luật quy định ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) là ứng dụng trên thiết bị số phục vụ hoạt động định danh, xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch trên môi trường điện tử.

Luật bổ sung quy định nghiêm cấm yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử hoặc ứng dụng VNeID khi giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin do công dân cung cấp không thống nhất với dữ liệu đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật đồng thời bổ sung các trường hợp thu hồi thẻ căn cước, gồm: Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh Luật Căn cước, từ ngày 1/7, Luật Cư trú cũng có một số thay đổi đáng chú ý như: Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ hoặc người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Bên cạnh đó, người dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp trong các trường hợp theo quy định của luật, như: Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ; người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha, mẹ hoặc người giám hộ; cha, mẹ về ở với con; người cao tuổi, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên về ở với thân nhân theo các trường hợp được luật quy định.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang