Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 liên quan đến số tiền hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 21/7, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Thị Quyên, sinh năm 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Thị Quyên tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra, đối tượng Bùi Thị Quyên đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với cán bộ địa chính và có thể làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tưởng, các bị hại đã nhiều lần giao cho Quyên hơn 2,5 tỷ đồng để Quyên làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho các thửa đất ruộng đã mua trước đó.

Sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Bùi Thị Quyên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, tháng 6/2026, Bùi Thị Quyên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.