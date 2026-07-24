Ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Liệu SN 1989, thu hồi toàn bộ 4 chiếc xe ô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Liệu (sinh năm 1989, trú tại thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai).

Quá trình điều tra xác định, ngày 25/4/2025, Lê Văn Liệu ký hợp đồng thuê xe ô tô với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phú Xanh, có địa chỉ tại Km2+500, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Theo nội dung hợp đồng, Liệu thuê nhiều xe ô tô và lần lượt được công ty bàn giao phương tiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2025.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Liệu không sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng đã ký kết mà lợi dụng quyền quản lý tài sản được giao để mang các xe ô tô đi cầm cố hoặc bán cho người khác nhằm lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt 4 xe ô tô, thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 550 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và thu hồi toàn bộ 4 xe ô tô bị chiếm đoạt, đồng thời hoàn trả cho doanh nghiệp là bị hại theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức bị xâm hại.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhận định ngoài vụ việc nêu trên, Lê Văn Liệu có dấu hiệu thực hiện hành vi với phương thức, thủ đoạn tương tự đối với một số cá nhân, tổ chức khác.

Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh, giải quyết các đơn tố giác của công dân để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi của Lê Văn Liệu với phương thức, thủ đoạn tương tự khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: số 1A, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 069.2621.238) hoặc trực tiếp liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hữu Hải (điện thoại: 0967.380.668) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe và các tổ chức, cá nhân khi giao kết hợp đồng cần tăng cường thẩm định thông tin khách hàng, kiểm tra năng lực tài chính, mục đích sử dụng tài sản và áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát phù hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ tài sản bị chiếm đoạt, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các hành vi lợi dụng hợp đồng dân sự để thực hiện hành vi phạm tội.