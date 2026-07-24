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Công an đề nghị 489 chủ phương tiện trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội

| | Xã hội

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM ngày 23/7 cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc phường Bình Lợi Trung, tình trạng người điều khiển xe môtô, xe gắn máy bất chấp quy định, đi vào đường dành riêng cho xe ôtô mặc dù đã có biển báo cấm đi vào.

Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các tổ ghi hình, xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội). Đối với các trường hợp không dừng phương tiện để xử lý trực tiếp, lực lượng CSGT tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để yêu cầu người vi phạm chấp hành xử lý theo quy định của pháp luật. Qua hệ thống camera, công an phát hiện 427 trường hợp vi phạm giao thông.

Cùng thời gian, Công an tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 08/7/2026 đến ngày 14/7/2026).

Theo đó, thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 62 trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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