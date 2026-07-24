Cục thuế thông báo: Người dân làm điều này ngay trên eTax Mobile

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi thư ngỏ tới cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đề nghị chủ động kiểm tra thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile.

Thời gian gần đây, cơ quan thuế ghi nhận nhiều trường hợp người dân bất ngờ phát hiện những khoản thu nhập không thuộc về mình xuất hiện trên hệ thống. Một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng thông tin định danh và mã số thuế của người khác để kê khai khống chi phí nhân công. Tình trạng sai lệch này không chỉ gây ra những phiền toái không đáng có mà còn trực tiếp làm phát sinh nghĩa vụ thuế oan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình quyết toán, hoàn thuế cũng như các giao dịch cần xác nhận thu nhập thực tế của người nộp thuế.

Để chủ động bảo vệ quyền lợi, người dân cần truy cập ngay vào ứng dụng eTax Mobile và tìm đến mục tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tại giao diện này, bạn hãy kiểm tra và đối chiếu kỹ lưỡng toàn bộ dữ liệu thu nhập do các tổ chức chi trả đã kê khai với cơ quan thuế trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Nếu phát hiện bất kỳ khoản tiền bất thường nào, người dùng hoàn toàn có thể gửi phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng đối với từng nguồn thu nhập sai lệch. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được tự động chuyển tới cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả để tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xử lý nghiêm các trường hợp kê khai gian lận, trả lại sự chính xác cho hồ sơ thuế của cá nhân.

Bên cạnh việc chủ động rà soát dữ liệu, Cục Thuế đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin định danh, mã số thuế, mã OTP hay tài khoản giao dịch điện tử cho các bên không có thẩm quyền. Hãy hết sức thận trọng trước khi ký các hồ sơ, chứng từ có mục đích không rõ ràng. Việc cho mượn, cho thuê hoặc để người khác sử dụng danh tính nhằm mục đích kê khai thuế là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.

Hiện tại, ngành thuế đang khẩn trương tiếp nhận, xử lý khách quan các phản ánh, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống để tăng cường bảo vệ dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chi trả nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mọi người nộp thuế.