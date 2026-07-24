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Bão vào Biển Đông đêm nay, cảnh báo nguy cơ sạt lở vùng núi, trung du

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Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, dự báo đêm nay đến sáng sớm mai sẽ vào khu vực đông bắc của Biển Đông, trở thành bão số 2 năm nay.

Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul (do Triều Tiên đặt, nghĩa là bầu trời đỏ rực)

Vào 7h sáng nay (24/7), tâm bão cách đảo Luzon của Philippines chỉ khoảng 210km về phía đông, sau thời gian di chuyển rất thần tốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm nay đến sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông, trở thành bão số 2 năm nay.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, cơn bão này tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc ngày 26/7 với xác suất khá cao (khoảng 80%).

Bão Noul sẽ vào Biển Đông trong khoảng thời gian đêm nay đến sáng sớm mai.

Do đi qua vùng biển ấm, bão liên tục tăng cấp với cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13 khi áp sát tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Khả năng đổ bộ đến đất liền nước ta là rất thấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, đêm qua đến sáng nay, khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện biên, Sơn La đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ sáng 24/7 đến ngày 25/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do mưa lớn, dự báo các hồ Tuyên Quang, Thác Bà có xu thế tăng mực nước, cần chú ý theo dõi, đồng thời thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu và sông Thương có thể xuất hiện lũ ở mức BĐ1–BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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