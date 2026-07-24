Bắt tạm giam Nguyễn Đăng Khánh Dũng sau khi làm xét nghiệm

Ngày 22/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện quyết tâm xây dựng phường Cẩm Lệ không ma túy, thời gian qua, Công an phường đã tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo đó, ngày 25/6, Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối với Nguyễn Đăng Khánh Dũng (SN 1991, trú phường Cẩm Lệ), kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

Mặc dù đã từng cai nghiện và được địa phương, gia đình quan tâm quản lý, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, Dũng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Nguyễn Đăng Khánh Dũng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khánh Dũng.

Việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, đồng thời là lời cảnh báo đối với những trường hợp đã cai nghiện nhưng vẫn tái sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, Công an phường Cẩm Lệ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.