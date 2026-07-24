Bắt tạm giam Nguyễn Đăng Khánh Dũng sau khi làm xét nghiệm
Đối tượng Nguyễn Đăng Khánh Dũng bị bắt để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".
- 24-07-2026Ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Liệu SN 1989, thu hồi toàn bộ 4 chiếc xe ô tô
- 23-07-2026Thi hành lệnh bắt tạm giam tư vấn viên Võ Thị Phương Anh SN 1988
- 22-07-2026Bắt tạm giam Phạm Thị Huyền SN 1998, thu giữ 283 sản phẩm trang sức bằng vàng 18K
- 22-07-2026Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Bắt tạm giam người đàn ông SN 1982
Ngày 22/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện quyết tâm xây dựng phường Cẩm Lệ không ma túy, thời gian qua, Công an phường đã tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Theo đó, ngày 25/6, Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối với Nguyễn Đăng Khánh Dũng (SN 1991, trú phường Cẩm Lệ), kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).
Mặc dù đã từng cai nghiện và được địa phương, gia đình quan tâm quản lý, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, Dũng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khánh Dũng.
Việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, đồng thời là lời cảnh báo đối với những trường hợp đã cai nghiện nhưng vẫn tái sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian tới, Công an phường Cẩm Lệ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.
Đời sống và pháp luật