Apple chạy đua với thời gian cứu mảng kinh doanh 17 tỷ USD: 3 ngày nữa Apple Watch buộc phải ngừng bán tại Mỹ, tất cả nỗ lực hiện tại đều chưa chắc thắng

Như tin đã đưa, Apple buộc phải ừng bán Watch Series 9 và Ultra 2 tại thị trường Mỹ ngay trong tháng 12 này do thua kiện về bản quyền.

Hai sản phẩm sẽ không còn được bán trên website của Apple từ ngày 21/12, sau đó mở rộng ra các cửa hàng của hãng từ 24/12. Việc này nhằm tuân thủ phán quyết của tòa án và Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC, sau tranh chấp bằng sáng chế giữa Apple và công ty công nghệ y tế Masimo, liên quan đến cảm biến đo oxy trong máu.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa là Apple phải thi hành theo phán quyết của tòa. Và gã khổng lồ công nghệ này đang lên kế hoạch triển khai một nhiệm vụ giải cứu mảng kinh doanh đồng hồ trị giá 17 tỷ USD. Các bước thực thi bao gồm sửa lỗi phần mềm và các giải pháp khác có thể giúp tránh việc bị cấm bán.

Hiện tại, các kỹ sư của công ty đang chạy đua với thời gian để thực hiện các thay đổi đối với thuật toán trên thiết bị đo mức oxy trong máu của người dùng - một tính năng mà Masimo Corp. đã lên tiếng cáo buộc là vi phạm bản quyền của họ. Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple đang điều chỉnh cách công nghệ xác định độ bão hòa oxy và trình bày dữ liệu cho khách hàng.

Đây là một nỗ lực kỹ thuật có mức độ rủi ro cao, không giống bất kỳ công việc nào Apple đã thực hiện trước đây. Mặc dù các sản phẩm của nhà sản xuất iPhone từng bị cấm ở một số quốc gia do tranh chấp pháp lý, nhưng lệnh cấm lần này sẽ ảnh hưởng đến một trong những nguồn thu lớn nhất của Apple ở thị trường Mỹ. Chưa kể, lệnh cấm còn diễn ra vào đúng dịp Giáng sinh – mùa mua sắm tấp nập cuối năm.

Trên thực tế, Apple có thể giải quyết vấn đề với Masimo, tuy nhiên, điều này thường là lựa chọn mà họ không muốn thực hiện. Và hai công ty này dường như cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã thảo luận về vấn đề này. Hiện tại, Apple đang tập trung vào việc điều chỉnh công nghệ của mình và cố gắng giành sự ủng hộ từ cơ quan quản lý.

Nếu lệnh cấm được thực hiện, Apple sẽ phải tiến hành hàng loạt các lựa chọn pháp lý và kỹ thuật. Đã có sự chuẩn bị cho thay đổi tại các cửa hàng. Họ đã gửi các biển quảng cáo mới đến các cửa hàng bán lẻ của mình, quảng bá Apple Watch mà không hiển thị hình ảnh của Series 9 và Ultra 2.

Apple dự định sẽ ngừng bán các đồng hồ bị cấm trên trang web của mình vào thứ năm và sau đó rút chúng khỏi khoảng 270 cửa hàng truyền thống của mình trước ngày 24/12.

Thông tin này khiến giá cổ phiếu của Apple giảm dưới 1% vào thứ hai, trong khi cổ phiếu của Masimo tăng 3,2%.

Trong một tuyên bố, Masimo cho biết quyết định cấm các mẫu Apple Watch "chứng minh rằng ngay cả công ty mạnh mẽ nhất thế giới cũng phải tuân thủ pháp luật".

Những động thái của Apple thời điểm này cho thấy rõ rằng, công ty tin rằng các thay đổi phần mềm - thay vì một sửa chữa phần cứng phức tạp hơn - sẽ đủ để đưa sản phẩm trở lại kệ hàng. Tuy nhiên, các bằng sáng chế ở trung tâm của tranh cãi chủ yếu liên quan đến phần cứng, bao gồm cách ánh sáng được phát ra vào da để đo lường lượng oxy trong máu của người.

Một phát ngôn viên của Apple cho biết công ty đang nỗ lực để nộp một giải pháp tạm thời cho cơ quan hải quan Mỹ - đơn vị có trách nhiệm phê duyệt các thay đổi để sản phẩm có thể trở lại thị trường.

Masimo đã nói rằng sửa lỗi phần mềm sẽ không đủ để khắc phục vấn đề. "Phần cứng cần phải thay đổi", nhà sản xuất thiết bị y tế này nói.

Lệnh cấm từ ITC sẽ có dạng một hạn chế nhập khẩu làm cho việc Apple bán sản phẩm này ở Mỹ trở nên không thể. Công ty phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài cho các thành phần của đồng hồ và quá trình lắp ráp.

Thường thì các tranh chấp như vậy được giải quyết trước khi đạt đến điểm này, theo Evan Zimmerman, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Edge, công ty sản xuất phần mềm cho việc soạn thảo bằng sáng chế.

"Những tranh chấp loại này dẫn đến hạn chế nhập khẩu là hiếm và thường được sử dụng như một phương tiện đàm phán giải quyết", ông nói. "Việc giải quyết tranh chấp với các điều chỉnh phần mềm có thể là một thách thức đối với Apple do phạm vi lớn của các bằng sáng chế của Masimo. Nhưng Apple có thể đưa ra một lập luận hợp lý rằng phần mềm kiểm soát cách thiết bị hoạt động".

Trong khi công ty đang nỗ lực giải quyết cả phần cứng và phần mềm để khắc phục sự cố, thực tế đưa công nghệ mới vào thị trường sẽ mất thời gian. Quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ của Apple kéo dài, và đó là lý do đúng đắn. Công ty cần đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào cũng không làm hỏng các tính năng khác của đồng hồ thông minh. Những điều chỉnh cũng có thể cần thêm kiểm thử do mục đích y tế của chúng.

Chưa kể theo một người hiểu biết về hoạt động của công ty, trong tình huống mà Apple cần phải loại bỏ phần cứng từ thiết bị của mình, việc sản xuất và vận chuyển các mô hình mới có thể mất ít nhất ba tháng. Và điều này chưa tính đến thời gian cần cho cơ quan hải quan để phê duyệt động thái này.

Tính năng đo mức oxy trong máu đã được thêm vào Apple Watch lần đầu vào năm 2020 với mẫu Series 6. Khi đó, đại dịch Covid-19 đang hoành hành và một số bác sĩ sử dụng mức oxy trong máu để đánh giá ảnh hưởng của virus đối với khả năng hô hấp của bệnh nhân.

Tính năng này giám sát mức oxy trong máu của người sử dụng suốt cả ngày. Người dùng cũng có thể đọc được mức oxy hiện tại, mất khoảng 15 giây.

Tính năng này cũng được bao gồm trên Apple Watch Series 7 và Series 8. Apple đã ngừng bán Series 7 khi các mô hình mới được phát hành, nhưng Series 8 vẫn còn sẵn dưới dạng thiết bị đã được làm mới. Nếu lệnh cấm có hiệu lực, việc bán Series 8 mẫu mới cũng sẽ cần phải dừng lại.

Lệnh cấm từ ITC chỉ áp dụng cho các kênh bán hàng trực tiếp của Apple, vì vậy các nhà bán lẻ bên thứ ba như Walmart Inc., Best Buy Co. và Target Corp. có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm. Walmart và Best Buy đều cho biết vào thứ hai rằng họ không có kế hoạch dừng bán.

Apple ngày càng sử dụng các tính năng về sức khỏe và an toàn để quảng cáo cho đồng hồ thông minh của mình, giúp biến dòng sản phẩm này trở thành một nguồn thu lớn trong những năm gần đây. Các nhà phân tích ước tính rằng đồng hồ thông minh đã tạo ra 16,9 tỷ USD doanh thu cho Apple trong năm tài chính 2023, tăng lên từ 9,1 tỷ USD hàng năm cách đây 5 năm.

Mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ so với mức 200 tỷ USD doanh thu của iPhone, nhưng đồng hồ cũng là thiết bị quan trọng giúp giữ người dùng bám vào hệ sinh thái của Apple.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nhà Trắng cuối cùng có ban bố lệnh khoan dung cho Apple hay không. Một quan chức quản lý cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đang xử lý đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố trong tranh chấp.

Nhà Trắng có quyền phủ quyết các quyết định của ITC, và trước đây chính quyền ông Obama đã làm điều này với lệnh cấm iPhone vào năm 2013 tại Mỹ. Tuy nhiên, quyết định đó xuất phát từ cuộc tranh cãi về bản quyền với công ty Samsung Electronics Co. có trụ sở tại Hàn Quốc. Masimo nằm ở Irvine, California, điều này có nghĩa là chính phủ sẽ phải chọn lựa giữa hai công ty Mỹ.

Trong tuyên bố của mình, Masimo cho biết quyết định của ITC là kết quả của một quy trình pháp lý kỹ lưỡng và "nên được tôn trọng".

