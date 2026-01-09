Apple có "biến"?

Tương lai lãnh đạo của Apple đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện thông tin Tim Cook có thể sớm từ chức CEO vì tình trạng kiệt sức sau nhiều năm điều hành tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.

Sau khi các nguồn tin lan truyền từ cuối năm 2025 cho rằng nhiệm kỳ CEO của Tim Cook được dự đoán sẽ kết thúc trong năm 2026 thì mới đây, Yahoo đưa tin rằng Tim Cook đã thừa nhận với hội đồng quản trị Apple về việc ông cảm thấy kiệt sức và mong muốn giảm khối lượng công việc.

Tim Cook có thể sẽ rời ghế CEO Apple vào năm nay sau 14 năm lãnh đạo. (Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin cho biết Tim Cook nhiều khả năng sẽ rời vị trí CEO và chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch công ty trong thời gian tới. Đây được xem là bước chuyển giao mềm, giúp Apple duy trì sự ổn định trong giai đoạn thay đổi lãnh đạo.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí CEO kế nhiệm là John Ternus, hiện giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Ông được đánh giá cao nhờ vai trò quan trọng trong việc phát triển các dòng sản phẩm chủ lực của Apple.

Trong hơn một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, Apple đã ra mắt hàng loạt sản phẩm và dịch vụ thành công như Apple Watch, AirPods, Apple Music, Apple Pay và nền tảng nội dung Apple TV+. Những mảng này đã giúp Apple mở rộng hệ sinh thái và tạo nguồn doanh thu mới ngoài iPhone.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đạt được kỳ vọng. Các sáng kiến như Vision Pro, Apple Intelligence và dự án xe tự lái Apple Car đều gặp nhiều thách thức. Điều này đặt ra áp lực lớn cho người kế nhiệm trong việc tìm ra hướng đi mới cho Apple.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ ngày càng cạnh tranh gay gắt, CEO tiếp theo của Apple sẽ phải đối mặt với bài toán vừa duy trì di sản mà Tim Cook để lại, vừa đảm bảo Apple tiếp tục giữ được vị thế dẫn đầu về đổi mới và tăng trưởng dài hạn.