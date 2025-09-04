Apple đối mặt làn sóng "chảy máu chất xám" AI

Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Apple Inc. trong lĩnh vực robot đã rời công ty này để gia nhập Meta Platforms Inc., qua đó trở thành một phần trong làn sóng chảy máu chất xám AI từ nhà sản xuất iPhone.

Meta Robotics Studio ngày 2/9 xác nhận ông Jian Zhang, một nhà nghiên cứu về robot, đã gia nhập công ty truyền thông xã hội này. Ông Zhang đã đứng đầu một nhóm nhỏ của Apple bao gồm các học giả tập trung vào công nghệ tự động hóa và vai trò của AI trong các sản phẩm đó.

Nhóm này đã trải qua một số thay đổi nhân sự, trong đó một trong những cấp dưới của ông Zhang là ông Mario Srouji đã rời đi để điều hành các sản phẩm AI tại Archer Aviation Inc. vào tháng Tư. Nhóm nghiên cứu robot này trực thuộc bộ phận trí tuệ nhân tạo và học máy của Apple. Bộ phận này tách biệt với tổ chức phát triển sản phẩm robot của công ty, vốn đã được chuyển sang bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple trước đó trong năm nay.

Theo các nguồn thạo tin, trong tuần trước, ba nhà nghiên cứu AI khác của Apple, là ông John Peebles, ông Nan Du và ông Zhao Meng, cũng rời khỏi nhóm Apple Foundation Models - đội ngũ nội bộ chuyên về các mô hình ngôn ngữ lớn của Apple, làm gia tăng sự xáo trộn trong nhóm này. Trong đó, ông Peebles và ông Du sẽ đầu quân cho OpenAI, trong khi ông Zhao sẽ gia nhập Anthropic PBC.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp của họ đã chuyển sang Meta, công ty đã thu hút nhân tài bằng những mức tăng lương đáng kinh ngạc. Ông Ruoming Pang, người điều hành nhóm mô hình của Apple, đã rời đi với một gói hợp đồng nhiều năm trị giá 200 triệu USD.

Apple Foundation Models đã mất khoảng 10 thành viên, bao gồm cả trưởng nhóm, trong những tuần gần đây. Nhóm này đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra nền tảng Apple Intelligence, ra mắt năm ngoái như một phần trong nỗ lực của công ty nhằm bắt kịp sự phát triển của lĩnh vực AI. Bloomberg News đưa tin, Apple hiện đang thảo luận nội bộ về việc liệu có nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ bên ngoài, thay vì chỉ dựa vào các mô hình tự phát triển hay không.

Trong khi đó, dù đã chiêu mộ được nhiều nhân tài từ các đối thủ nhờ chính sách lương thưởng hậu hĩnh, mọi việc không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió đối với Meta. Theo tạp chí Wired, một số nhà nghiên cứu AI được tuyển dụng gần đây của công ty này đã nghỉ việc.

Cả Apple, OpenAI và Anthropic đều chưa bình luận về những thay đổi nhân sự này. Ngày 2/0, cổ phiếu của Apple đã giảm xuống mức thấp nhất trong phiên sau khi Bloomberg đưa thông tin trên.