Apple dự kiến chấm dứt vị thế độc tôn của ChatGPT trên thiết bị từ iOS 27

Điện thoại iPhone của hãng Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin thân cận, tập đoàn công nghệ Apple dự kiến sẽ cho phép người dùng tự do lựa chọn các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) từ bên thứ ba để tích hợp vào những tính năng phần mềm cốt lõi.

Chiến lược này cho thấy Apple đang hướng tới việc tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận một hệ sinh thái AI đa dạng, thay vì cố gắng tự xây dựng mọi phần mềm. Khả năng tích hợp mới cho phép người dùng truy cập các tính năng AI tạo sinh từ các ứng dụng thông qua phần Cài đặt (Setting).

Cụ thể, thay đổi này dự kiến sẽ được áp dụng đồng loạt trên các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vào mùa Thu năm nay. Người dùng sẽ có quyền chỉ định nhiều mô hình AI khác nhau để thực hiện những tác vụ như tạo lập, chỉnh sửa văn bản và hình ảnh.

Hiện tại, Apple đang tiến hành thử nghiệm nội bộ với các mô hình của Alphabet (công ty mẹ của Google) và Anthropic. Nhằm hỗ trợ hệ sinh thái mới, Apple dự kiến sẽ thiết lập một chuyên mục riêng trên kho ứng dụng App Store để làm nổi bật các ứng dụng AI tương thích. Dù vậy, hãng vẫn duy trì những mô hình nội bộ của riêng mình và thông báo rõ tới người dùng rằng tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung do AI của bên thứ ba tạo ra.

Bên cạnh việc mở cửa hệ sinh thái, bản cập nhật sắp tới cũng mang đến nhiều cải tiến linh hoạt. Người dùng có thể thiết lập các giọng nói khác nhau cho trợ lý ảo Siri để phân biệt nguồn xử lý: một giọng dành cho hệ thống nội bộ của Apple và một giọng khác dành cho các mô hình bên ngoài như Claude của Anthropic.

Ngoài ra, các nguồn tin cũng tiết lộ Apple đang phát triển một phiên bản Siri hoàn toàn mới dưới dạng ứng dụng độc lập, cùng với chế độ Siri tích hợp trong máy ảnh, những công cụ chỉnh sửa ảnh AI mới và cùng một số tính năng trong ứng dụng Ví thanh toán (Wallet).

Hiện đại diện của Apple từ chối bình luận về các thông tin trên.

Sự xoay trục chiến lược này mang lại lợi ích lớn cho các đối tác như Google và Anthropic, nhưng lại là một rủi ro đáng kể đối với OpenAI. Kể từ khi nền tảng Apple Intelligence ra mắt vào năm 2024, ChatGPT luôn giữ vị thế là tùy chọn bên thứ ba duy nhất trên hệ sinh thái hơn 2 tỷ thiết bị của Apple, tích hợp sâu vào các tính năng như trợ lý ảo Siri, Công cụ soạn thảo văn bản (Writing Tools) và Tạo ảnh (Image Playground).

Tuy nhiên, mức độ sử dụng ChatGPT thực tế trên thiết bị Apple lại thấp hơn kỳ vọng của cả hai bên. Thêm vào đó, mối quan hệ đối tác này đang có dấu hiệu rạn nứt khi OpenAI liên tục chiêu mộ các kỹ sư của Apple để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị phần cứng AI riêng.

Apple dự kiến sẽ tổ chức hội nghị các nhà phát triển phần mềm thường niên vào tháng 6, nơi tập đoàn này dự kiến sẽ tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch phát triển AI của mình.