CEO NVIDIA trấn an người dùng: AI sẽ tạo thêm việc làm thay vì khiến thất nghiệp

Jensen Huang, CEO của NVIDIA, cho rằng người lao động Mỹ không cần lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế công việc của họ. Trong một cuộc trò chuyện với Becky Quick của MSNBC do Viện Milken tổ chức, ông Huang khẳng định AI là một công cụ tạo ra việc làm ở quy mô công nghiệp, chứ không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt như những người bi quan về AI thường lo sợ.

Trong buổi nói chuyện, nhiều chủ đề đã được đề cập, nhưng trọng tâm chính xoay quanh những lo ngại về kinh tế liên quan đến ngành AI và liệu người Mỹ có nên thực sự lo lắng hay không. Bà Quick đã đặt câu hỏi về tốc độ phát triển nhanh chóng của AI và khả năng gây ra sự dịch chuyển lao động lớn hơn, dẫn đến bất bình đẳng gia tăng.

Ông Huang giữ vững quan điểm lạc quan xuyên suốt buổi thảo luận. Ông nhấn mạnh rằng AI tạo ra việc làm và là cơ hội tốt nhất để Hoa Kỳ tái công nghiệp hóa. Theo ông, ngành AI được thúc đẩy bởi một thế hệ nhà máy công nghiệp mới, chuyên sản xuất phần cứng đóng vai trò cơ sở hạ tầng quan trọng cho hoạt động kinh doanh AI. Những nhà máy này, cùng với sự phát triển của ngành AI, cần đến nhiều người lao động.

CEO NVIDIA cũng lập luận rằng việc một nhiệm vụ cụ thể được tự động hóa không có nghĩa là toàn bộ công việc của một người sẽ bị thay thế. Ông cho rằng những người có suy nghĩ này đã hiểu sai về mối quan hệ giữa mục đích công việc và nhiệm vụ công việc. Dù có liên quan, chúng không hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, ngay cả khi AI đảm nhận một nhiệm vụ riêng lẻ trong một vai trò, chức năng rộng hơn mà nhân viên đó phục vụ trong một tổ chức có khả năng vẫn được duy trì.

Ông Huang cũng chỉ trích những người cho rằng AI sẽ thống trị loài người hoặc xóa sổ các lĩnh vực lớn của nền kinh tế. Ông bày tỏ lo ngại rằng việc kể những câu chuyện khoa học viễn tưởng có thể khiến AI trở nên không được ưa chuộng hoặc khiến mọi người sợ hãi đến mức không muốn tham gia vào lĩnh vực này.

Điều trớ trêu là nhiều luận điệu bi quan lại xuất phát từ chính ngành công nghiệp AI. Các nhà phê bình cho rằng sự cường điệu này đã được sử dụng như một chiêu trò tiếp thị để tạo ra sự chú ý và hứng thú đối với các sản phẩm mà khả năng thực tế chưa đạt đến mức như những lời quảng cáo.

Mặc dù vậy, tác động dài hạn của AI đối với nền kinh tế vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính và học thuật uy tín đã dự báo rằng khoảng 15% số việc làm tại Mỹ có thể bị loại bỏ trong vài năm tới do sự phát triển của AI.