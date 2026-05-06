Gemini có lượt tải app nhiều nhất, nhưng ChatGPT lại tạo ra doanh thu khủng

Các mô hình AI tạo hình ảnh đang là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của các ứng dụng di động AI. Một báo cáo mới từ nhà cung cấp dữ liệu ứng dụng Appfigures cho thấy, việc phát hành các mô hình hình ảnh giúp tăng lượt tải xuống gấp 6,5 lần so với các bản cập nhật mô hình truyền thống.

Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với trước đây, khi các mô hình AI đàm thoại và các tính năng mới như giao diện trò chuyện bằng giọng nói là yếu tố chính tạo ra nhu cầu lớn hơn.

Ví dụ, ChatGPT và Gemini đều ghi nhận hàng chục triệu lượt tải xuống mới sau khi phát hành các mô hình hình ảnh tương ứng của mình. Cụ thể, mô hình hình ảnh Nano Banana của Google Gemini đã mang lại thêm hơn 22 triệu lượt tải xuống trong 28 ngày sau khi ra mắt mô hình hình ảnh Gemini 2.5 Flash vào tháng 8 năm ngoái. Dữ liệu cho thấy, sự kiện này đã giúp lượt tải xuống của ứng dụng tăng hơn 4 lần trong cùng kỳ.

Trong khi đó, ChatGPT đã có thêm hơn 12 triệu lượt cài đặt mới trong 28 ngày sau khi giới thiệu mô hình hình ảnh GPT-4o vào tháng 3 năm ngoái. Con số này cao hơn khoảng 4,5 lần so với lượt tải xuống mà các bản phát hành mô hình GPT-4o, GPT-4.5 và GPT-5 trước đó đạt được.

Các bản phát hành mô hình khác cũng theo xu hướng tương tự, dù ở quy mô nhỏ hơn. Meta AI giới thiệu nguồn cấp dữ liệu video AI có tên Vibes đã bổ sung ước tính 2,6 triệu lượt tải xuống trong 28 ngày sau khi ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Mặc dù đây là mô hình video, nhưng nội dung cuối cùng vẫn tập trung vào hình ảnh chứ không chỉ văn bản.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng, lượt tải xuống tăng thêm không phải lúc nào cũng chuyển thành doanh thu di động tăng lên. Thay vào đó, các bản phát hành mô hình hình ảnh mới mang đến cho người dùng lý do để cài đặt ứng dụng và dùng thử các khả năng tạo hình ảnh được cải thiện. Điều này không có nghĩa là họ sẽ chuyển đổi thành người đăng ký trả phí.

Ví dụ, Appfigures lưu ý rằng Nano Banana chỉ tạo ra khoảng 181.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng) chi tiêu của người dùng trong 28 ngày sau khi phát hành, mặc dù tạo ra một đợt tăng đột biến về lượt tải xuống lớn hơn so với mô hình hình ảnh GPT-4o của ChatGPT. Meta AI ra mắt Vibes cũng dẫn đến lượt tải xuống tăng thêm nhưng không mang lại doanh thu đáng kể.

Trong số ba ứng dụng được phân tích, chỉ ChatGPT biến sự chú ý tăng lên thành doanh thu thực tế. Mô hình tạo hình ảnh GPT-4o của OpenAI đã mang lại ước tính 70 triệu USD (khoảng 1.840 tỷ đồng) chi tiêu của người dùng trong 28 ngày sau khi ra mắt, so với mức cơ bản trước đó.

Công ty cũng xem xét DeepSeek trong phân tích của mình, nhưng ứng dụng này không theo mô hình chung. Mặc dù DeepSeek R1 đã có 28 triệu lượt tải xuống sau khi ra mắt vào tháng 1 năm 2025, đây không phải là sự kiện so sánh mô hình điển hình. DeepSeek từ chỗ tương đối ít được biết đến đã trở thành một hiện tượng chỉ sau một đêm, khi ngành công nghệ tìm hiểu về các kỹ thuật mà DeepSeek sử dụng để đào tạo các mô hình AI của mình với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Trường hợp này cho thấy sự tò mò có thể thúc đẩy lượt tải xuống, mặc dù trong trường hợp này, sự quan tâm không liên quan đến mô hình hình ảnh.