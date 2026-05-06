Công nghệ truyền dẫn âm thanh cho ô tô đạt được bước tiến mới

Trọng Trần | 06-05-2026 - 17:45 PM | Kinh tế số

Ngày 4/5, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Analog Devices (ADI) công bố A²B 2.0 (dòng ADAA245x) đã chính thức được đưa vào sản xuất, hỗ trợ các chương trình triển khai cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhà cung cấp cấp 1.

A²B 2.0 là thế hệ tiếp theo của công nghệ kết nối âm thanh trong ô tô, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm trong khoang xe. Công nghệ này cung cấp băng thông tăng gấp 4 lần, đạt tới 98,3 Mbps, đồng thời vẫn duy trì độ trễ thấp ở mức 62 micro giây và kiến trúc hệ thống đơn giản.

Điểm đáng chú ý của A²B 2.0 là khả năng hỗ trợ truyền dữ liệu Ethernet thông qua giao thức Open Alliance SPI (OASPI), giúp tăng tính linh hoạt trong kết nối và tích hợp với hệ thống mạng trên xe. Bên cạnh đó, công nghệ vẫn tương thích với hạ tầng cáp và đầu nối của A²B 1.0, giúp các nhà sản xuất tiết kiệm tới 30% chi phí hệ thống.

Bà Yasmine King, Phó Chủ tịch Tập đoàn và Giám đốc Khối Kinh doanh Ô tô của ADI cho biết, trong bối cảnh phương tiện ngày càng được định nghĩa bằng phần mềm, hệ thống âm thanh đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm người dùng. A²B 2.0 được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về băng thông cao, độ trễ thấp và khả năng tích hợp liền mạch với mạng lưới kết nối trong xe.

Theo ADI, sự phát triển của phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (SDV) đang đặt ra yêu cầu cao hơn về kết nối dữ liệu, khả năng mở rộng và tính đồng bộ giữa các hệ thống trong xe. Khi trải nghiệm trong khoang xe trở thành yếu tố cạnh tranh, nhu cầu về hệ thống âm thanh chất lượng cao và giải trí đa dạng tiếp tục gia tăng.

A²B 2.0 được thiết kế để đáp ứng xu hướng này với khả năng hỗ trợ lên đến 119 kênh âm thanh hai chiều, phù hợp với các cấu hình âm thanh phức tạp. Đồng thời, kiến trúc chuỗi nối tiếp giúp giảm độ phức tạp hệ thống dây dẫn và chi phí triển khai.

Trong hơn một thập kỷ qua, công nghệ A²B đã được ứng dụng rộng rãi với hàng trăm triệu nút vận hành, triển khai bởi hơn 35 nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu. Đây được xem là nền tảng để phát triển thế hệ A²B 2.0 với hiệu suất cao hơn và khả năng tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái xe hiện đại.

Tại thị trường Việt Nam, ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng ổn định, kéo theo nhu cầu về các dòng xe kết nối, đa tính năng. Điều này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng, trong đó các giải pháp kết nối âm thanh hiệu quả như A²B 2.0 được xem là một trong những hướng đi phù hợp.

Theo ADI, việc đưa A²B 2.0 vào sản xuất không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm âm thanh trong xe, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang kiến trúc SDV, nơi các tính năng được triển khai và nâng cấp chủ yếu thông qua phần mềm.

