Sau an ninh mạng, Anthropic "tổng tấn công" ngành tài chính ngân hàng, tung 10 AI Agent chuyên biệt, quyết đấu OpenAI trước thềm IPO lịch sử

Không còn dừng lại ở việc hỗ trợ viết email hay tóm tắt văn bản, Anthropic vừa thực hiện một bước đi táo bạo khi tung ra 10 tác nhân AI (AI Agent) dành riêng cho giới tài chính. Đây được xem là quân bài chiến lược để startup này bứt phá doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp (Enterprise) trước khi chính thức tiến tới sàn chứng khoán (IPO).

Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang chuyển dịch từ "phòng thí nghiệm" sang "bàn làm việc", Anthropic đã chọn tài chính, lĩnh vực khắt khe và giàu có bậc nhất, làm trọng tâm để khẳng định sức mạnh của mô hình Claude.

Động thái mới nhất của hãng cho thấy một tầm nhìn rõ ràng: AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà phải là những cộng sự am hiểu chuyên môn, có khả năng xử lý những nghiệp vụ phức tạp nhất của một ngân hàng đầu tư hay quỹ phòng hộ.

Đây được coi là bước tiến gây chấn động giới tài chính sau thành công của Mythos trong ngành bảo mật an ninh mạng, khiến Anthropic phải giới hạn truy cập.

Từ "trợ lý ảo" đến "chuyên viên phân tích" thực thụ

Vào ngày thứ Ba vừa qua, Anthropic đã chính thức ra mắt 10 AI Agent mới được thiết kế riêng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, các đặc vụ này tập trung giải quyết những tác vụ "xương xẩu" và tốn thời gian nhất trong ngành: xây dựng pitchbook (hồ sơ chào bán dự án), thực hiện bút toán khóa sổ (closing the books) và soạn thảo các bản ghi nhớ tín dụng (credit memos).

Jonathan Pelosi, Giám đốc mảng dịch vụ tài chính của Anthropic, nhận định rằng đây chính là nỗ lực nhằm "lấp đầy khoảng cách" giữa tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ và khả năng ứng dụng thực tế tại các định chế tài chính.

Theo ông, sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển mình từ việc dùng AI để làm những việc cơ bản sang việc để AI trực tiếp tham gia vào các quy trình cốt lõi như xây dựng hồ sơ mời thầu cho các thương vụ M&A tại ngân hàng đầu tư.

Sự am hiểu chuyên sâu này không phải ngẫu nhiên mà có. Ngay từ mùa hè năm ngoái, Anthropic đã triển khai gói giải pháp "Claude for Financial Services", thu hút được những "gã khổng lồ" như Goldman Sachs, Citadel, Citi và AIG.

Việc tập trung vào một phân khúc dọc ngay từ đầu đã giúp Anthropic có lợi thế về dữ liệu và hiểu biết thực tế so với các đối thủ đa năng khác.

Để củng cố hệ sinh thái, Anthropic không đơn độc. Hãng vừa công bố quan hệ đối tác với Fidelity National Information Services để phát triển phần mềm AI giúp các ngân hàng giám sát tài khoản và phát hiện các dấu hiệu tội phạm tài chính.

Chưa dừng lại ở đó, một liên doanh trị giá 1,5 tỷ USD với các công ty tại Wall Street cũng đã được tiết lộ, mục tiêu là bán công cụ AI cho cả các doanh nghiệp do các quỹ đầu tư tư nhân (private equity) hậu thuẫn.

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý khác là việc Anthropic đã tối ưu hóa Claude để hoạt động mượt mà hơn trên bộ công cụ Microsoft 365 Business, "vật bất ly thân" của giới tài chính. Đồng thời, hãng cũng mở rộng hợp tác kỹ thuật với các nền tảng dữ liệu uy tín như Dun & Bradstreet hay Moody’s.

Việc tích hợp sâu vào quy trình làm việc sẵn có của khách hàng là cách nhanh nhất để Anthropic tạo ra sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của mình.

Mặc dù Anthropic đang giữ vị thế tiên phong trong việc bán giải pháp cho doanh nghiệp, đối thủ không đội trời chung là OpenAI cũng đang bám đuổi quyết liệt. OpenAI đã bắt đầu lôi kéo các khách hàng lớn như BNY hay BBVA và bắt tay với Intuit. Cha đẻ của ChatGPT cũng đang ấp ủ một liên doanh tương tự với các quỹ đầu tư tư nhân để lan tỏa sức ảnh hưởng của mình.

Áp lực hiện tại đối với cả Anthropic và OpenAI là phải chứng minh được tăng trưởng doanh thu thực tế và sự thâm nhập sâu vào các khách hàng doanh nghiệp lớn.

Cả hai đều đang hướng tới những đợt IPO được mong đợi nhất vào cuối năm nay. Trong mắt các nhà đầu tư, những con số về người dùng miễn phí không còn quan trọng bằng việc có bao nhiêu ngân hàng sẵn sàng chi hàng triệu USD mỗi năm để duy trì hệ thống AI Agent.

Hiện tại, doanh thu của Anthropic đang tăng trưởng mạnh nhờ sự thành công của công cụ lập trình Claude Code và những cải tiến trên nền tảng Claude Cowork. Tuy nhiên, phân khúc tài chính mới thực sự là "mỏ vàng" giúp startup này hiện thực hóa giấc mơ IPO với định giá cao ngất ngưởng.

Việc biến AI thành những "nhân viên mẫn cán" tại Wall Street không chỉ giúp các ngân hàng tối ưu hóa chi phí, mà còn là lời khẳng định của Anthropic: Trong kỷ nguyên mới, ai nắm giữ được những Agent am hiểu chuyên môn nhất, người đó sẽ làm chủ cuộc chơi tài chính toàn cầu.

*Nguồn: Fortune, BI