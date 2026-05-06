Vụ kiện thế kỷ: Sếp OpenAI phủ nhận các cáo buộc từ Elon Musk và hé lộ bí mật “khủng” đằng sau sự ra đời của OpenAI

Trong hai ngày điều trần tại tòa án liên bang ở Oakland (California), Chủ tịch OpenAI, Greg Brockman đã khép lại phần làm chứng của mình với lập trường rõ ràng: bác bỏ phần lớn các cáo buộc mà Musk đưa ra về định hướng ban đầu cũng như cấu trúc hoạt động của công ty khởi nghiệp AI.

Bác bỏ cáo buộc “đánh tráo” mô hình phi lợi nhuận

Theo Brockman, ông chưa từng đưa ra bất kỳ cam kết nào với Musk về việc duy trì một cấu trúc doanh nghiệp cụ thể cho OpenAI đồng thời cũng chưa từng nghe bất kỳ lãnh đạo nào khác đưa ra lời hứa tương tự.

“Tổ chức này vẫn là một tổ chức phi lợi nhuận,” Brockman nhấn mạnh trước tòa, đề cập đến quỹ điều hành OpenAI. Ông mô tả đây là một trong những tổ chức phi lợi nhuận có nguồn lực mạnh nhất thế giới hiện nay.

Trước đó, trong tuần đầu tiên của phiên xử, Elon Musk cáo buộc Sam Altman và Brockman đã “cướp đoạt một tổ chức từ thiện”, khi chuyển OpenAI sang mô hình có yếu tố vì lợi nhuận. Ông chủ Tesla cho rằng, điều này đi ngược lại sứ mệnh ban đầu mà ông đã góp phần xây dựng từ năm 2015.

Những diễn biến này hiện trở thành một phần trọng tâm trong vụ kiện gây chú ý giữa Musk và OpenAI. Musk yêu cầu khoản bồi thường lên tới 150 tỷ USD đồng thời đề nghị tòa án giải thể thực thể vì lợi nhuận mà OpenAI thành lập gần đây cũng như loại bỏ Altman khỏi hội đồng quản trị.

Theo New York Times (NYT), cuộc tranh chấp pháp lý hiện nay không chỉ xoay quanh quyền kiểm soát OpenAI mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách cân bằng giữa sứ mệnh công ích và áp lực thương mại hóa trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng.

Elon Musk - nhân vật gây chia rẽ nội bộ?

Ông cũng Brockman thừa nhận, Musk từng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nhân tài nhưng đồng thời cũng là một nhân vật gây chia rẽ.

“Elon nổi tiếng là người cực kỳ quyết đoán,” Brockman nói, cho biết một số ứng viên bị thu hút bởi tầm ảnh hưởng của Musk trong khi những người khác lại cảm thấy e ngại.

Ông tiết lộ, Musk từng tuyển dụng một số nhân sự của OpenAI sang làm việc miễn phí cho Tesla trong nhiều tháng, chủ yếu tham gia cải tổ hệ thống phát triển công nghệ xe tự lái thuộc nhóm Autopilot vào năm 2017.

Một chi tiết đáng chú ý khác liên quan đến nhà nghiên cứu Andrej Karpathy. Theo Brockman, sau khi tuyển dụng Karpathy, Musk đã chủ động xin lỗi ông đồng thời thừa nhận việc chiêu mộ này.

Tuy nhiên, cả Musk và Karpathy đều không đề cập rằng nhà nghiên cứu này đã có ý định rời OpenAI từ trước, điều mà Musk từng khẳng định trong lời khai của mình.

Mã nguồn mở và quyền kiểm soát

Một trong những điểm mâu thuẫn lớn giữa hai bên là vấn đề công khai mã nguồn và quyền kiểm soát OpenAI.

Tại tòa, Musk nhiều lần khẳng định việc “mã nguồn mở” là nguyên tắc cốt lõi của OpenAI. Tuy nhiên, Brockman phản bác, cho rằng đây “không phải là chủ đề được bàn luận” trong các cuộc họp nội bộ và Musk chưa từng chính thức yêu cầu công ty phải công khai công nghệ.

Chủ tịch OpenAI cũng chia sẻ về động cơ của Elon Musk khi muốn kiểm soát OpenAI.

Brockman cho biết, Musk muốn kiểm soát OpenAI một phần để phục vụ tham vọng xây dựng “thành phố trên Sao Hỏa”, dự án mà Musk ước tính cần tới 80 tỷ USD thông qua công ty SpaceX.

SpaceX, công ty sở hữu và điều hành xAI (đối thủ cạnh tranh của OpenAI), hiện đang hướng tới việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2026 với mục tiêu huy động 75 tỷ USD.

OpenAI được Musk đồng sáng lập vào năm 2015 với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, cùng với Brockman, Altman và nhiều nhà nghiên cứu AI khác.

Tuy nhiên, sau khi Musk rời đi, ban lãnh đạo công ty đã triển khai mô hình “lai”, kết hợp giữa phi lợi nhuận và một công ty vì lợi nhuận, qua đó huy động hàng tỷ USD đầu tư từ Microsoft cùng nhiều đối tác khác.

Theo CNBC, NYT﻿