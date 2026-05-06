Tôi mở 10 tab cùng lúc trên 6 trình duyệt web để xem cái nào nhẹ nhất: Một cái tên bất ngờ thắng cả Chrome

Rất nhiều người trung thành với trình duyệt Chrome. Dù tốt hay xấu, trình duyệt này vẫn có có một loạt các tiện ích mở rộng (extensions) đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Nhưng trong thế giới công nghệ, việc Chrome là một "kẻ ngốn RAM" thực thụ đã trở thành một sự thật hiển nhiên mà hầu như ai cũng biết. Thực tế, máy tính của nhiều người có đủ dung lượng RAM để chạy Chrome thoải mái nhưng không phải là tất cả.

RAM thường xuất hiện trong nhiều cuộc tranh cãi liên quan đến trình duyệt chạy chậm, gây đơ máy. Để tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi mỗi trình duyệt thực sự tiêu tốn bao nhiêu bộ nhớ, cây bút Afam Onyimadu từ MakeUseOf đã thực hiện một bài kiểm tra.

Với 6 trình duyệt, 10 trang web, trên cùng một thiết bị chạy chip Intel và các điều kiện thử nghiệm đồng nhất, hãy cùng xem đâu là trình duyệt ngốn nhiều tài nguyên nhất và đâu là thứ bạn nên sử dụng.

Dưới đây là chia sẻ của Afam.

Quy trình thử nghiệm và cấu hình phần cứng

Để đảm bảo kết quả khách quan và không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu cũ, tôi đã thử nghiệm các trình duyệt trên một bản cài đặt Windows 11 hoàn toàn sạch.

Thiết bị được sử dụng là Asus Zenbook S14 (2024) trang bị chip Intel Core Ultra 7 258V cùng 32GB RAM . Các trình duyệt dược thử nghiệm bao gồm: Chrome, Edge, Firefox, Brave, Opera và Vivaldi. Đây đều là các trình duyệt phổ biến nhất trên Windows.

Tôi thực hiện tải cùng 10 trang web, theo cùng một thứ tự và dành một khoảng thời gian nhất định để các trang tải xong và đi vào trạng thái ổn định trước khi ghi lại thông số RAM.

10 website được chọn bao gồm: YouTube (đang phát video), Google Maps (chế độ vệ tinh, thu phóng vào một thành phố), Gmail, Reddit, BBC News, Google Docs (đang mở văn bản), Twitch (đang xem livestream), Amazon, Facebook và Canva. Những trang web này đại diện cho các tác vụ phổ biến: video, bản đồ, ứng dụng nặng về JavaScript, mạng xã hội và các công cụ sáng tạo trực tuyến.

Tôi ghi nhận hai con số cho mỗi trình duyệt: Baseline (mức tiêu thụ RAM khi chưa mở tab nào) và Total RAM (tổng lượng RAM sau khi cả 10 trang web đã tải xong và để ổn định trong 2 phút).

Tôi không quá bất ngờ với cái tên chiến thắng cuối cùng: Brave . Tôi sẽ phân tích sâu hơn lý do tại sao Brave thường đứng đầu các bảng xếp hạng về quản lý bộ nhớ ở phần dưới, nhưng đây không phải lần đầu tiên trình duyệt này giành ngôi vương trong các bài thử nghiệm của chúng tôi.

Dưới đây là kết quả chi tiết theo thứ tự từ tệ nhất đến tốt nhất.

Microsoft Edge — Tổng: 3.5GB | Baseline: 500MB

Edge là trình duyệt nặng nhất trong bài thử nghiệm này. Khoảng cách giữa tổng lượng RAM và mức tiêu thụ nền đã kể lại một câu chuyện thú vị. 500MB tiêu tốn ngay cả khi chưa mở tab nào chính là "cái giá" của mọi tính năng mà Microsoft bật sẵn theo mặc định: thanh side-bar Copilot, trợ lý mua sắm, Collections, và tính năng Startup Boost (tự động tải trước Edge khi Windows khởi động). Đây có thể không phải là những tính năng bạn yêu cầu, nhưng chúng vẫn chạy ngầm.

Edge không phải trình duyệt tệ, thậm chí nhiều người rất yêu thích và chọn nó làm trình duyệt mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự tận dụng các công cụ ở thanh sidebar, thì lượng tài nguyên tiêu tốn đó là hoàn toàn lãng phí.

Firefox — Tổng: 3.4GB | Baseline: 650MB

Tôi khá ngạc nhiên trước kết quả của Firefox, bởi trình duyệt này vốn nổi tiếng là nhẹ nhàng và thân thiện với các thiết bị cấu hình yếu. Giống như các đối thủ, Firefox hiện cũng tích hợp AI – thứ mà không phải ai cũng cần.

Đáng chú ý, Firefox có mức tiêu thụ nền (baseline) cao nhất – 650MB. Điều này phản ánh sự khác biệt về kiến trúc Gecko so với Chromium. Firefox xử lý việc tách biệt các tab khác nhau, tạo ra nhiều tiến trình chạy ngầm hơn mức người dùng hình dung. Ngoài ra, các hệ thống đo lường từ xa, báo cáo sự cố và các tích hợp khác cũng góp phần làm tăng mức chiếm dụng tài nguyên khi ở trạng thái nghỉ.

Dù vậy, Firefox vẫn có những điểm cộng lớn, đặc biệt là việc nó là trình duyệt hiếm hoi sử dụng engine độc lập. Việc duy trì một sự thay thế cho Chromium là điều cực kỳ quan trọng cho hệ sinh thái web.

Vivaldi — Tổng: 3.0GB | Baseline: 425MB

Vivaldi tự định vị mình là trình duyệt dành cho người dùng chuyên sâu với các tính năng như: xếp chồng tab, trình quản lý email tích hợp và giao diện tùy biến cực cao. Mức tiêu thụ 3GB khi mở 10 tab cho thấy nó tiêu tốn tài nguyên gần với Edge và Firefox hơn là Chrome, dù chạy trên cùng nhân Chromium. Khoảng cách về hiệu suất này chủ yếu đến từ lớp giao diện tùy chỉnh mà Vivaldi xây dựng phía trên Chromium.

Chrome — Tổng: 2.7GB | Baseline: 400MB

Chrome luôn là hệ quy chiếu cho mọi sự so sánh. Bất chấp quan niệm phổ biến rằng "Chrome rất tệ", kết quả cho thấy nó không hề kém cỏi. Trong thử nghiệm này, Chrome có mức tiêu thụ nền thấp nhất và tổng mức sử dụng RAM rất cạnh tranh.

Thực tế, Chrome hiệu quả hơn nhiều người vẫn tưởng. Engine V8 đã nhận được vô số bản tối ưu hóa, cộng với việc Chrome không cài sẵn các thanh sidebar ngốn bộ nhớ hay các tính năng AI ép buộc.

Brave — Tổng: 2.2GB | Baseline: 300MB

Cuối cùng là nhà vô địch: Brave. Mọi trình duyệt khác trong danh sách này đều tải và xử lý tất cả những gì trang web gửi đến: quảng cáo, trình theo dõi (trackers), script của bên thứ ba. Brave chặn hầu hết những thứ đó ngay từ cấp độ mạng trước khi chúng kịp đến bộ phận kết xuất.

Ít yêu cầu mạng hơn, cấu trúc DOM ít phức tạp hơn đồng nghĩa với việc mỗi tab tốn ít tài nguyên hơn. Khi bạn mở nhiều tab, sự khác biệt này sẽ cộng dồn lại và tạo nên khoảng cách rõ rệt.

Phần cứng hiện đại và bài toán hiệu quả

Trên một chiếc máy tính có 16GB RAM, sự khác biệt giữa Brave và Edge trong các tác vụ thông thường là rất khó để cảm nhận. Các hệ điều hành hiện đại quản lý bộ nhớ rất quyết liệt, và khoảng cách giữa 2.2GB và 3.5GB sẽ biến mất nếu máy bạn còn dư dả tài nguyên.

Tuy nhiên, con số này lại cực kỳ quan trọng trên các thiết bị giới hạn về phần cứng. Một chiếc máy có RAM 8GB trở xuống sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt. Nếu bạn vừa mở trình duyệt vừa chạy một phần mềm chỉnh sửa video, hệ thống có thể bị quá tải và chậm chạp như rùa bò.

Tôi thường coi trình duyệt như một "danh sách việc cần làm" và mở rất nhiều tab vì máy tôi đủ mạnh, nhưng đó không phải là cách sử dụng tối ưu, ngay cả khi có các tính năng như Chrome Memory Saver hỗ trợ.

Lời kết: Brave là trình duyệt hiệu quả nhất về mặt sử dụng RAM trong bài thử nghiệm này, xét cả về mức tiêu thụ tổng thể lẫn trạng thái nghỉ. Đây chắc chắn là một cái tên rất đáng để bạn trải nghiệm nếu ưu tiên hiệu năng và tốc độ.