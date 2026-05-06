Grab bắt tay Tasco Auto

Thỏa thuận nhằm hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận với các dòng xe điện, xe plug-in hybrid do Tasco Auto phân phối với mức giá ưu đãi và sử dụng chuỗi dịch vụ đa dạng của Tasco để nâng cao hiệu quả vận hành.

Sự hợp tác giữa Grab và Tasco Auto được kỳ vọng sẽ giúp hai bên mở rộng và hoàn thiện các mảnh ghép trong hệ sinh thái, từ đó góp phần vào tiến trình thúc đẩy giao thông xanh và chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong dài hạn.

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab Việt Nam và Tasco Auto sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

Khuyến khích sử dụng các mẫu xe năng lượng mới của thương hiệu Geely do Tasco Auto phân phối tại Việt Nam: Đối tác tài xế Grab sẽ được hưởng chính sách ưu đãi riêng khi mua các mẫu xe năng lượng mới của Geely do Tasco Auto phân phối. Các chương trình khuyến khích chuyển đổi bao gồm giảm giá, quà tặng, mở rộng bảo hành, ưu đãi phí dịch vụ và các hỗ trợ thương mại khác. Bên cạnh đó, Tasco Auto sẽ cung cấp các quyền lợi hậu mãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab.

Tăng cường trải nghiệm dịch vụ và tối ưu mọi chi phí vận hành: Đối tác tài xế Grab sẽ được tiếp cận với chuỗi dịch vụ chất lượng cao của Tasco Auto với chi phí tối ưu nhất, bao gồm Carpla Service (hệ thống xưởng dịch vụ ô tô toàn quốc), bảo hiểm Tasco, VETC Cứu hộ (cứu hộ toàn quốc 24/7), VETC Go (nền tảng cho thuê xe)...

Đặc biệt, khách hàng sử dụng các mẫu xe do Tasco Auto phân phối sẽ được áp dụng biểu phí sạc ưu đãi tại hệ thống showroom Tasco Auto và hệ thống trạm sạc Esky với mức giá 4.550 đồng/kWh (so với giá niêm yết hệ thống là 7.000 đồng/kWh), mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Ngoài ra, trong thời gian chờ sạc, các tài xế Grab có thể nghỉ ngơi và thư giãn tại không gian phòng chờ đầy đủ tiện nghi, hiện đại tại hệ thống showroom Tasco Auto và xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc, giúp các bác tài tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho mọi hành trình di chuyển trong ngày.

Nâng cao hỗ trợ cho cộng đồng tài xế Grab: Tasco Auto sẽ tham gia sâu rộng vào các sự kiện gắn kết cộng đồng và hoạt động gia tăng tiện ích cho cộng đồng đối tác tài xế Grab, hướng đến cải thiện sinh kế cho bác tài.

Song song với ba lĩnh vực trên, Grab Việt Nam và Tasco Auto sẽ cùng đồng hành trong các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm trong hệ sinh thái của Tasco Auto đến với cộng đồng tài xế thông qua các kênh truyền thông đa dạng của hai bên. Sự cộng hưởng các mảnh ghép trong hệ sinh thái của Tasco Auto không chỉ giúp các bác tài dễ dàng tiếp cận với những dòng xe năng lượng mới và dịch vụ trọn gói nhanh chóng và thuận tiện nhất, mà còn mang đến những chương trình ưu đãi đặc biệt, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao thu nhập bền vững cho đối tác tài xế.

Đại diện Tasco Auto & Grab Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Ưu tiên hàng đầu của Grab không chỉ là tạo điều kiện để đối tác tài xế tiếp cận xe điện dễ dàng hơn, mà còn là đảm bảo họ có được trải nghiệm liền mạch và sự hỗ trợ cần thiết trong suốt thời gian vận hành. Điều này rất quan trọng đối với đối tác tài xế Grab vì tính chất công việc của họ đòi hỏi phương tiện vận chuyển thường xuyên hoạt động ở cường độ cao và liên tục. Tôi tin rằng hệ sinh thái Tasco với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng dành cho người sử dụng ô tô sẽ giúp đối tác tài xế Grab ngày càng tự tin chuyển đối sang phương tiện thân thiện với môi trường và yên tâm vận hành, đảm bảo sinh kế. Chúng tôi cũng rất trân trọng sự chung tay của Tasco trong các hoạt động gắn kết và gia tăng tiện ích cho tài xế, và hy vọng hai bên sẽ cùng nhau tạo nên nhiều giá trị thiết thực cho đối tác tài xế Grab trong thời gian tới.”

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Tasco Auto, cho biết: “Trong khuôn khổ hợp tác với Grab Việt Nam, Tasco Auto định vị vai trò không chỉ là nhà cung cấp phương tiện dịch chuyển với các dòng xe năng lượng mới, mà là đối tác phát triển các giải pháp di chuyển toàn diện, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng và thị trường xuyên suốt vòng đời sử dụng xe. Bằng việc tích hợp từ Bảo hiểm Tasco, nền tảng thanh toán số và thu phí không dừng VETC, nền tảng cho thuê xe VETC Go đến hệ thống xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc, nhằm tạo ra một hạ tầng vận hành xuyên suốt – nơi phương tiện, dịch vụ và công nghệ được kết nối giúp khách hàng và đối tác tài xế Grab thuận tiện chuyển đổi xanh và an tâm cầm lái. Tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa hai bên sẽ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời đóng góp vào lộ trình phát triển giao thông bền vững tại Việt Nam.”