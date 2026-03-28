Apple 'kéo' phó chủ tịch Google về làm tướng AI: Siri mới sẽ chạy trên hạ tầng của chính đối thủ

Theo Max | 28-03-2026 - 17:05 PM | Kinh tế số

Lilian Rincon, cựu phó chủ tịch Google, gia nhập Apple để phụ trách toàn bộ marketing và quản lý sản phẩm mảng AI, ra mắt tại WWDC 2026 tháng 6.

Apple vừa hoàn tất thương vụ tuyển dụng Lilian Rincon - phó chủ tịch marketing sản phẩm của Google - để đảm nhiệm vị trí phụ trách toàn bộ marketing và quản lý sản phẩm cho các nền tảng AI của hãng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple chuẩn bị thực hiện những thay đổi lớn nhất từ trước đến nay đối với Siri, dự kiến được công bố tại WWDC 2026 vào tháng 6 tới.

Rincon là cái tên được đánh giá cao trong giới công nghệ. Trước khi gia nhập Apple, bà từng đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển Google Assistant - trợ lý AI từng dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liền - sau đó chuyển sang phụ trách bộ phận quản lý sản phẩm của Google Shopping. Việc Apple thuyết phục được Rincon rời Google được giới quan sát trong ngành xem là một thắng lợi đáng kể.

Đây là nhân sự mới đến đúng thời điểm Apple đang lên kế hoạch AI toàn diện gắn với iOS 27. Theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Siri trong iOS 27 sẽ tích hợp với nhiều AI agent bên thứ ba, đồng thời ra mắt phiên bản Siri chatbot hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý là phiên bản này sẽ chạy trên chip TPU và hạ tầng đám mây của Google, song vẫn thuộc quyền kiểm soát của Apple. Hãng khẳng định thỏa thuận này không ảnh hưởng đến các chính sách bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt của mình.

Siri chatbot mới sẽ tích hợp sâu vào hệ điều hành, cho phép truy cập dữ liệu cá nhân, thực hiện thao tác trong ứng dụng, tìm kiếm trên web, tạo nội dung (bao gồm hình ảnh), hỗ trợ lập trình, tóm tắt và phân tích thông tin, cũng như tải tệp lên. Apple cũng đang phát triển tính năng cho phép Siri xem nội dung đang hiển thị trên màn hình và các cửa sổ đang mở để hỗ trợ người dùng chính xác hơn, cùng khả năng điều chỉnh các tính năng và cài đặt thiết bị.

Về mô hình AI, Siri chatbot sẽ sử dụng Apple Foundation Models phiên bản 11 - dựa trên phiên bản nâng cao của mô hình Gemini từ Google. Gurman cho biết mô hình này "dự kiến sẽ cạnh tranh được với Gemini 3 và vượt trội đáng kể" so với phiên bản hỗ trợ Siri hiện tại.

iOS 27 cũng sẽ ra mắt ứng dụng Siri riêng biệt, đóng vai trò kho lưu trữ toàn bộ lịch sử hội thoại với trợ lý AI. Apple đang thử nghiệm giao diện Siri mới tích hợp trong Dynamic Island, thay vì chỉ kích hoạt qua giọng nói hay nút nguồn như hiện tại. Ngoài ra, Apple đặt mục tiêu thay thế tính năng tìm kiếm Spotlight bằng Siri, tạo ra giao diện tìm kiếm thống nhất tích hợp "Siri Suggestions" bao gồm đề xuất từ ứng dụng, lịch hẹn sắp tới và gợi ý thay đổi cài đặt do AI đưa ra.

Theo Max

