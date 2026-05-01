Apple sẽ biến Siri thành chatbot

Apple được cho là đang chuẩn bị một đợt nâng cấp lớn cho iOS 27 và macOS 27, tập trung vào chỉnh sửa ảnh bằng AI và một phiên bản Siri mới có cách hoạt động gần với chatbot hơn trước.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple muốn dùng các bản cập nhật iOS 27 và macOS 27 để tăng sức cạnh tranh trong mảng AI trên thiết bị, đặc biệt ở hai hướng là xử lý ảnh và trợ lý ảo. Trong ứng dụng Ảnh, hãng dự kiến bổ sung một khu vực công cụ AI riêng, mở ra ba tính năng mới. Mục tiêu là giúp người dùng chỉnh ảnh dễ hơn ngay trên thiết bị, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các hãng smartphone Android vốn đã đẩy mạnh tính năng AI trong thời gian qua.

Tính năng đầu tiên cho phép mở rộng ảnh bằng cách tạo thêm phần nội dung nằm ngoài khung hình gốc. Cách làm này phù hợp với những bức ảnh chụp quá sát, chẳng hạn khi người dùng chụp cận một công trình rồi muốn thêm cảnh vật xung quanh để khung hình đầy đủ hơn. Hệ thống sẽ dùng mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị để suy đoán và bổ sung phần còn thiếu sao cho hợp lý với ảnh ban đầu. Sau đó, người dùng có thể kéo mép ảnh bằng ngón tay để chọn giữ lại bao nhiêu phần nội dung vừa được tạo thêm.

Tính năng thứ hai là tự động cải thiện ảnh. Công cụ này sẽ chỉnh chất lượng hình ảnh, ánh sáng và màu sắc để cho ra kết quả cân đối hơn mà không yêu cầu người dùng tự can thiệp nhiều bước. Tính năng thứ ba hướng đến ảnh không gian, tức loại ảnh có lưu thêm thông tin chiều sâu để tạo cảm giác gần với hình ảnh ba chiều. Với dạng ảnh này, người dùng có thể thay đổi lại góc nhìn hoặc bố cục khung hình sau khi chụp. Tuy vậy, Gurman cho biết quá trình phát triển các công cụ mở rộng ảnh và đổi lại khung hình hiện chưa thật sự suôn sẻ. Nếu Apple không xử lý xong các lỗi còn tồn tại, thời điểm phát hành có thể phải lùi lại.

Bên cạnh ảnh, Siri cũng được xem là phần thay đổi lớn của Apple trong đợt cập nhật tới. Phiên bản Siri mới sẽ mang phong cách chatbot rõ rệt hơn và được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Theo các thông tin trước đó từ Gurman, Siri mới có thể tận dụng dữ liệu cá nhân để phản hồi phù hợp hơn, thực hiện tác vụ bên trong ứng dụng, tìm kiếm trên web, tạo nội dung bao gồm cả hình ảnh, hỗ trợ viết mã, tóm tắt và phân tích thông tin, cũng như tải tệp lên khi cần. Apple còn phát triển khả năng để Siri nhìn được cửa sổ đang mở và nội dung đang hiện trên màn hình, từ đó điều chỉnh tính năng hay cài đặt của thiết bị, đồng thời xử lý các yêu cầu gộp nhiều lệnh trong một câu nhắc duy nhất.

Một điểm đáng chú ý là hạ tầng vận hành Siri mới được cho là sẽ dựa trên bộ xử lý chuyên dụng cho AI và hệ thống đám mây của Google, nhưng nằm dưới quyền kiểm soát của Apple. Hãng được cho là vẫn giữ nguyên các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư vốn được áp dụng từ trước. Về mô hình nền, Siri mới nhiều khả năng dùng một phiên bản Gemini tiên tiến hơn, được gọi nội bộ là Apple Foundation Models phiên bản 11. Theo Gurman, phiên bản này được kỳ vọng đủ sức cạnh tranh với Gemini 3 và mạnh hơn đáng kể so với mô hình đang phục vụ cho Siri cải tiến hiện nay.

Apple cũng được cho là sẽ thay đổi cách người dùng truy cập Siri. Thay vì chỉ gọi bằng giọng nói, hãng dự kiến đưa ra một ứng dụng Siri riêng trên iOS 27, nơi lưu lại toàn bộ các cuộc trò chuyện trước đó với trợ lý AI. Ứng dụng này còn có mục tiện ích mở rộng, cho phép kết nối mượt mà với các tác nhân bên thứ ba như ChatGPT của OpenAI hoặc Claude của Anthropic để tận dụng thêm khả năng từ những dịch vụ đó. Trên kho ứng dụng, Apple cũng có thể mở riêng một khu vực cho các tiện ích mở rộng tương thích để người dùng cài đặt. Ngoài cách gọi bằng giọng nói hoặc nút nguồn, Apple còn thử nghiệm giao diện Siri mới nằm trong khu vực hiển thị động ở đỉnh màn hình. Song song đó, hãng muốn để Siri thay thế dần vai trò của công cụ tìm kiếm Spotlight, tạo ra một giao diện tìm kiếm thống nhất hơn, vẫn hiển thị các gợi ý liên quan đến ứng dụng, lịch hẹn sắp tới và những thay đổi cài đặt do AI đề xuất.