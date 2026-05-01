Cảnh giác fanpage giả mạo khách sạn, lừa chuyển tiền đặt cọc

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong bối cảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh đang phát triển mạnh, nhu cầu đặt phòng trực tuyến tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng nhanh chóng “ăn theo” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Một trong những chiêu trò đang nở rộ trong thời gian gần đây là lập các trang fanpage Facebook giả mạo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú nhà hàng, dịch vụ du lịch có uy tín tại các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh fanpage giả mạo.

Qua làm việc với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã ghi nhận phản ánh nhiều vụ việc khách du lịch bị lừa chuyển khoản tiền đặt cọc dịch vụ du lịch như: thuê phòng khách sạn, phòng nghỉ đêm lưu trú trên vịnh, đặt ăn nhà hàng…

Các đối tượng tạo dựng những fanpage có tên gọi gần giống, thậm chí trùng khớp với trang chính thức của khách sạn nổi tiếng, có fanpage có cả dấu tích xanh trên Facebook.

Không chỉ dừng lại ở tên gọi, chúng còn sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại và toàn bộ nội dung giới thiệu từ trang thật, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.

Đáng chú ý, các fanpage này thường được đầu tư bài bản với hàng chục nghìn lượt theo dõi, các đối tượng sử dụng công cụ tương tác ảo và hàng loạt tài khoản giả để đăng bình luận tích cực, đánh giá 5 sao, tạo cảm giác uy tín và đông đảo khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Một số fanpage còn chạy quảng cáo trả phí để xuất hiện dày đặc trên bảng tin người dùng, đặc biệt nhắm vào những người có nhu cầu du lịch.

Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, đưa ra mức giá hấp dẫn hơn thị trường, kèm theo chương trình khuyến mãi “giới hạn” nhằm thúc ép chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do “giữ phòng”. Một số trường hợp còn gửi hình ảnh xác nhận đặt phòng giả để tăng độ tin cậy.

Nhiều trường hợp khách sau khi đặt cọc còn bị các đối tượng thông báo chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại tiền để “bộ phận kế toán” xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản.

Nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi lưu trú và không có bất kỳ thông tin đặt phòng nào được ghi nhận.

Thực tế cho thấy, việc truy tìm các đối tượng này gặp nhiều khó khăn do chúng sử dụng tài khoản ảo, sim không chính chủ và các kênh thanh toán trung gian.

Theo cơ quan công an, người dùng hoàn toàn có thể phát hiện fanpage giả mạo nếu chú ý đến những biểu hiện như: trang có lượng theo dõi lớn nhưng lịch sử hoạt động ngắn, nội dung thiếu nhất quán; bình luận lặp lại, mang tính “kịch bản”, thiếu tương tác thật; giá phòng thấp bất thường so với thị trường chung; thúc giục chuyển tiền nhanh, đặc biệt qua tài khoản cá nhân; thiếu thông tin xác thực như website chính thức, địa chỉ rõ ràng.

Ngoài ra, việc fanpage không có dấu xác minh hoặc có dấu hiệu “bất thường” trong thông tin liên hệ cũng là tín hiệu cảnh báo cần lưu ý.