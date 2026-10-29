Aqua City đồng loạt tăng tốc, hé lộ chuyển biến mới của Novaland

Đến tháng 10/2026, toàn bộ phân khu thuộc cụm dự án Aqua City đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định. Trên cơ sở đó, dự án sẽ chính thức mở bán từ ngày 31/10/2026, chuyển từ giai đoạn tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh kinh doanh và bàn giao, mang về nguồn thu lớn cho Novaland.

Đô thị Aqua City quy mô 1.000ha, sở hữu vị trí đắc địa bên sông Đồng Nai.

Đảo Phượng Hoàng cùng nhiều phân khu đồng loạt tăng tốc

Đảo Phượng Hoàng ghi nhận không khí thi công khẩn trương và nhộn nhịp. Nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt từ ép cọc, thi công móng nhà phố, biệt thự và hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu. Một số tuyến đường đã bắt đầu được thảm nhựa. Các đối tác nhà thầu như Ho Team, liên danh NIG – BSquare, Tung Feng,…khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình để đưa gói thầu về đích theo cam kết với chủ đầu tư.

Đảo Phượng Hoàng thuộc Aqua City nhìn từ trên cao.

Tại Phoenix South, khu nhà ở thấp tầng đã đạt khoảng 50 - 60% khối lượng kết cấu móng, đà kiềng. Các khu vực còn lại tiếp tục ép cọc đại trà, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Tại Phoenix North, công tác ép cọc thử và ép cọc đại trà đang triển khai, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Hạ tầng kỹ thuật cũng được hoàn thiện với mốc tương tự. Chủ đầu tư đồng thời chuẩn bị các hạng mục kết cấu, cơ điện và thi công nhà ở thấp tầng.

Đảo Phượng Hoàng đang được thi công rầm rộ trên toàn khu.

Khu nhà ở thấp tầng đầu tiên tại Phoenix South, Đảo Phượng Hoàng đã bước vào giai đoạn thi công kết cấu móng, đà kiềng chỉ hơn 2 tháng sau khi khởi công.

Tại River Park 1, clubhouse dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Các cụm nhà ở đang được hoàn thiện, dự kiến bàn giao lần lượt từ cuối năm nay. River Park 2 có nhiều nhà phố, shophouse đang thi công kết cấu và hoàn thiện để tiếp tục bàn giao cho khách hàng.

Phân khu Ever Green 1 và 2 tập trung hoàn thiện các công đoạn cuối của các dãy shophouse như sơn nước, lát gạch mặt ngoài. Nhiều căn nhà phố, biệt thự đã sẵn sàng bàn giao, trong khi cảnh quan và tiện ích tiếp tục được triển khai.

Một dãy shophouse tại phân khu Ever Green đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao cho cư dân.

Hiện hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn làm việc trên công trường Aqua City, trải rộng ở các phân khu Sun Harbor, Ever Green, River Park và Đảo Phượng Hoàng. Dự án cũng tiếp tục thu hút thêm đối tác, nhà thầu quốc tế khởi công các gói thầu lớn.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Novaland đã gặp gỡ các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu liên quan để cập nhật pháp lý, nguồn vốn và kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2027. Các định chế tài chính đã cam kết tài trợ khoảng 20.000 tỷ đồng để Novaland tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện dự án.

Mở khóa nguồn thu cho Novaland

Tháng 10/2026, Novaland tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh, pháp lý dự án và thị trường vốn. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ước hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã bàn giao 1.318 sản phẩm và 1.387 sổ hồng cho khách hàng.

Song song với việc tăng tốc thi công hoàn thiện đô thị, Aqua City liên tục bàn giao nhà, bàn giao sổ và đón cư dân an cư, kiến tạo nhịp sống sinh động của đô thị.

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, được xác định là dự án trọng điểm trong chiến lược của Novaland. Doanh nghiệp kỳ vọng nguồn thu theo tiến độ kinh doanh và bàn giao các sản phẩm tại đây đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Giai đoạn 2026 - 2027, Novaland đặt mục tiêu bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm. Để chuẩn bị cho giai đoạn kinh doanh mới từ ngày 31/10, Novaland đã đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kinh doanh, ký kết hợp tác với các đại lý chiến lược.

Một góc đô thị Aqua City đã hoàn thiện.

Khi dòng vốn trở lại dự án, nguồn lực triển khai được kích hoạt, từng hạng mục đang dần hoàn thiện, từng phân khu ngày một rõ nét, Aqua City tiếp tục hành trình kiến tạo đô thị đáng sống bên sông tại TP. Đồng Nai và mở khóa nguồn thu cho Novaland.

Khách hàng đăng ký tham gia sự kiện Aqua City Trải nghiệm giá trị thật ngày 31/10 tại đây.