Ra mắt thương hiệu OFG: Dấu ấn bản sắc, tầm nhìn phát triển mới

‏Dấu mốc chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới ‏

‏Ngày 27/10/2026, OFG chính thức công bố thương hiệu chung Tập đoàn, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi cổ phiếu OFG của ‏‏Công ty CP Khoáng Nóng Thanh Thủy ‏‏được đưa vào giao dịch trên sàn UPCoM. ‏

‏Khởi đầu từ năm 2018 với định hướng phát triển các không gian sống gắn kết với thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn từng bước mở rộng quy mô và phát triển hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao khả năng thích ứng và củng cố năng lực cạnh tranh ngày càng trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp. Trước xu thế đó, OFG định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp thu các phương thức quản trị tiên tiến, phát huy tinh thần sáng tạo và xây dựng đội ngũ chủ động, trách nhiệm.‏

‏Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của OFG, mở ra giai đoạn mới với tầm nhìn chiến lược rõ nét, định hướng phát triển nhất quán và yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, tính minh bạch và sức cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để Tập đoàn tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao vị thế trên thị trường và khai mở những cơ hội phát triển mới. Với thông điệp "Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa", OFG khẳng định khát vọng không ngừng đổi mới, chủ động nắm bắt cơ hội và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước. ‏

‏Giải mã thương hiệu OFG: Bản sắc Việt, tinh hoa hội tụ và sức mạnh đồng lòng‏

‏Tại sự kiện, bộ nhận diện thương hiệu OFG chính thức được công bố. Biểu tượng hình tròn chữ O gợi hình ảnh mặt trời, tượng trưng cho sự khởi đầu và khát vọng vươn lên. Bên trong là hình ảnh cánh chim hạc, biểu trưng cho tinh thần thanh cao, sức sống bền bỉ và khát vọng, hướng tới tương lai phát triển bền vững. Chữ OFG in hoa, không chân với nét đậm kết hợp cùng biểu tượng mềm mại, tạo nên tổng thể hài hòa giữa sự vững vàng và tính linh hoạt. Sắc xanh dương chủ đạo gợi hình ảnh bầu trời và đại dương rộng lớn, thể hiện tầm nhìn rộng mở, bản lĩnh trong đầu tư, sự vững vàng trong quản trị và tính kỷ luật trong thực thi. ‏

‏Ra mắt Logo thương hiệu Tập đoàn OFG ‏

‏Cũng tại sự kiện, OFG công bố định hướng triển khai chiến lược phát triển đa ngành, tập trung vào bốn lĩnh vực chủ lực gồm: đầu tư và phát triển bất động sản; quản lý khách sạn và vận hành nghỉ dưỡng; tư vấn xây dựng thủy lợi; kinh doanh và phân phối. ‏

‏Đại diện OFG chia sẻ về tầm nhìn đa ngành và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.‏

‏Trong đó, bất động sản là một lĩnh vực trọng tâm với danh mục phát triển trải rộng từ nghỉ dưỡng khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe đến bất động sản công nghiệp. Chia sẻ về định hướng phát triển trong lĩnh vực này, ông Phạm Công Khanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji cho biết: "Chúng tôi chú trọng kết hợp tầm nhìn quy hoạch với tiềm năng của từng vùng đất và nhu cầu thực tế của thị trường. Mỗi dự án được định hướng theo mô hình phát triển riêng, khai thác lợi thế về tài nguyên, văn hóa và đặc trưng địa phương để hình thành những sản phẩm phù hợp, đồng thời tạo ra giá trị thiết thực và bền vững. Định hướng này được thể hiện qua danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như Lynn Times Thanh Thủy, Tokyu Retreat, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, Lynn Times Onsen Sky Garden, Lynn Times Onsen Retreat Hà Tĩnh, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị, cùng Khu công nghiệp Thanh Bình và Cụm công nghiệp Quảng Chu."‏

‏Trong lĩnh vực quản lý khách sạn và vận hành nghỉ dưỡng, Lynntimes Hospitality Management (LHM) đảm nhiệm vai trò nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác tài sản. Ông Tomita Takahisa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Lynn Times chia sẻ: "Với sự tận tâm trong từng dịch vụ và quy trình vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Mỹ, Lynntimes Hospitality Management hướng tới mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng, đưa các điểm đến của Tập đoàn đến gần hơn với khách hàng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam."‏

‏Đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam phát huy năng lực chuyên môn trong tư vấn, thiết kế và phát triển các công trình hạ tầng, hướng tới đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam cũng chia sẻ về vai trò và định hướng phát triển của lĩnh vực này trong hệ sinh thái đa ngành của OFG.‏

‏Với thông điệp "Đổi mới cùng Việt Nam vươn xa", thương hiệu OFG đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình định hình bản sắc và chiến lược của Tập đoàn. Trên nền tảng những giá trị đã xây dựng, OFG hướng tới tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bằng những giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.‏