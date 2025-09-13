Aristino và hành trình “thắp lửa tự hào” trong dịp Quốc Khánh 02/09

Đón chào Đại lễ Quốc Khánh 02/09, Aristino triển khai hoạt động tri ân giàu ý nghĩa dành cho khách hàng và người dân Thủ đô. Hàng ngàn chiếc áo, mũ in cờ đỏ sao vàng cùng ly giữ nhiệt cao cấp họa tiết Đan Lát được trao tặng qua mỗi đơn hàng. Đây không chỉ là quà tặng vật chất, mà còn mang thông điệp về niềm tự hào dân tộc và sự gắn kết cộng đồng.

Song song đó, thương hiệu còn phát miễn phí nước uống, quạt và vòng tay Yêu Nước cho người dân tham gia các hoạt động của đại lễ. Những món quà nhỏ bé nhưng tràn đầy tình cảm này đã góp phần tạo nên bầu không khí chan hòa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn bó của người Việt Nam trong dịp trọng đại.

Đặc biệt, Aristino đã cho ra mắt video "Tiếp nối huyền thoại" ứng dụng công nghệ AI hiện đại, tái hiện hình ảnh cây Tre – biểu tượng của tự lực, kiên cường, thích ứng và vươn lên. Từ hình tượng Huyền thoại Tre đến Huyền thoại Đan Lát, video đã khắc họa quá trình kết nối truyền thống với hiện đại, khéo léo "đan" nên dáng hình đất nước Việt Nam thịnh vượng hôm nay. Đây là minh chứng cho cách Aristino lựa chọn kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và cảm hứng văn hóa, mang đến một sản phẩm truyền thông vừa ấn tượng về mặt hình ảnh, vừa giàu tính nhân văn và giá trị tinh thần.

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa nhất của chuỗi hoạt động chính là Aristino đồng hành cùng nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người cả đời "giữ lửa" nghề mây tre đan truyền thống, để tạo nên một kiệt tác đặc biệt: chân dung Bác Hồ trên nền Quốc kỳ, chế tác hoàn toàn từ mây tre đan. Tác phẩm không chỉ là kết tinh của tài hoa nghệ nhân, mà còn là biểu tượng thiêng liêng về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tác phẩm được Aristino trao tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – Đại sứ Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam, nhằm tổ chức đấu giá gây quỹ thiện nguyện. Kết quả, bức tranh đã được mạnh thường quân Nguyễn Bá Toàn sở hữu với chi phí đóng góp là 25 triệu đồng, toàn bộ số tiền chuyển thẳng vào Quỹ. Đặc biệt, một mạnh thường quân khác với pháp danh Diệu Tâm Hòa cũng ủng hộ thêm 23 triệu đồng dù không thắng đấu giá. Tổng cộng, số tiền đóng góp tương đương với 4.800 "Hoa Thương Em", đem lại niềm vui và hy vọng cho nhiều mảnh đời kém may mắn.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện và tri ân, Aristino còn tổ chức minigame giải mã video "Tiếp nối huyền thoại" thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Hàng trăm phần quà là vé xem phim "Mưa Đỏ" cùng quạt và vòng tay Yêu Nước ở buổi chiếu đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh – đã được trao tặng. Bộ phim "Mưa Đỏ" với câu chuyện về lịch sử và lòng yêu nước, kết hợp cùng tinh thần "Tiếp nối huyền thoại" của Aristino, đã tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho người xem. Đây cũng là cách thương hiệu góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cộng đồng, chương trình của Aristino còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông. Đài Truyền hình Việt Nam VTV cùng nhiều cơ quan báo chí lớn đã đồng loạt đưa tin, ghi nhận và lan tỏa thông điệp tích cực mà thương hiệu mang đến. Điều này đã khẳng định sức lan tỏa rộng rãi của Aristino trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại, góp phần gắn kết sâu sắc hơn giữa thương hiệu và công chúng.

Từ những món quà tri ân ý nghĩa, video giàu cảm xúc, đến chân dung Bác Hồ bằng mây tre mang giá trị thiêng liêng và hoạt động gắn kết cộng đồng lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Tất cả đã tạo nên một dấu ấn đẹp về hình ảnh Aristino trong lòng công chúng. Không chỉ là thương hiệu thời trang, Aristino đã khẳng định bản lĩnh của một nhãn hàng mang trong mình tình yêu nước, khát vọng gìn giữ văn hóa và tinh thần nhân ái. Đó cũng chính là cách Aristino đang cùng các quý ông Việt Nam "Tiếp nối huyền thoại", viết tiếp hành trình đáng tự hào của dân tộc.