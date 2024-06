Astral City hấp dẫn nhà đầu tư nhờ phương thức thanh toán linh hoạt

Bất động sản đang lấy lại vị thế là kênh đầu tư hấp dẫn



Theo báo cáo thị trường bất động sản vừa được công bố từ tháng 4/2024, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chạy đà và tăng tốc để chiếm lĩnh thị phần trong bối cảnh nguồn cung mới nhà ở vẫn còn hạn chế.

Trong quý I, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 35.853 giao dịch thành công; lượng giao dịch đất nền có 97.659 giao dịch thành công. Lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý I có xu hướng tăng so với quý IV/2023, trong đó lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 129,95% so với quý IV/2023; lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý IV/2023.

Trong bối cảnh thị trường lãi suất giảm, vàng vẫn đang ở mức giá khá cao, đầu tư vào bất động sản vẫn được xem là kênh giữ tiền và sinh lời tốt. Bên cạnh đó, các chính sách giảm lãi suất cho vay từ ngân hàng để kích cầu thị trường bất động sản cũng đang có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, về mặt bằng lãi suất, theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), lãi suất cho vay mua bất động sản trung bình giảm xuống từ 5% - 8%/năm, giảm 1% - 1,5% so với thời điểm cuối năm 2023.

Hầu hết các ngân hàng thương mại từ quý I/2024 đều tung ra nhiều gói cho vay ưu đãi, đặc biệt là cho vay mua nhà với mặt bằng lãi suất của năm đầu tiên, dao động chỉ khoảng 5% - 6%/năm, biên độ lãi suất thả nổi dao động quanh mốc 3% – 3,5%, đưa mức lãi suất sau ưu đãi về trên dưới 10%, so mức 14% - 15% của cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia dự báo thị trường BĐS 6 tháng cuối năm 2024 sẽ tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Cơ sở cho nhận định này là kinh tế vĩ mô đang phục hồi tốt. Chính phủ quyết liệt triển khai các dự án đầu tư công cũng như các chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, lãi suất được kiểm soát tốt.

Hiện thị trường đón nhận nhiều dự án cả mới và cũ được triển khai. Trong đó, TP Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương là những khu vực đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhất.

Thời điểm tốt để đầu tư vào bất động sản

Chuyên gia nhận định, điểm sáng của thị trường BĐS hiện nay là các doanh nghiệp đã nỗ lực tái cấu trúc, tái khởi động và tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh của các dự án cũ.

Điều này thể hiện rõ qua dữ liệu Tổng cục Thống kê ghi nhận, 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 64,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 601,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 426,4 nghìn lao động, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình kinh doanh bất động sản, trong 5 tháng đầu năm cả nước có 1.782 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng 102,2% so với cùng kỳ 2023. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.529 doanh nghiệp, bằng 124,7% so với cùng kỳ. Từ thông tin trên có thể thấy tình hình hoạt động bất động sản đã ghi nhận nhiều chuyển biến.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản Bình Dương đón nhận sự trở lại của dự án Astral City - dự án căn hộ cao cấp được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi, được xây dựng tại mảnh đất vàng với 300m mặt tiền chạy dài trên Quốc lộ 13, trung tâm TP. Thuận An với quy mô lên tới 3,7ha.

Astral City hiện tại đã hoàn thiện toàn bộ pháp lý dự án, được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho phép huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai, được phép bán sản phẩm ra thị trường quốc tế và được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính.

Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Knightsbridge Partners – nhà phân phối bất động sản uy tín hàng đầu tại thị trường HongKong (Trung Quốc) với kỳ vọng đưa các dự án của đơn vị này, đặc biệt là các sản phẩm thuộc dự án Khu Phức hợp thương mại và Căn hộ cao cấp Astral City vươn ra thị trường quốc tế. Song song đó, Danh Khôi cũng đã đạt được thoả thuận với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong việc rót 1.200 tỷ vốn cho nhà thầu, nhằm đảm bảo tiến độ thi công trên công trường dự án Astral City.

Bên cạnh việc Astral City có ngân hàng bảo lãnh, hỗ trợ cư dân mua nhà trả góp lên tới 70% giá trị căn hộ, điểm thu hút nổi bật của dự án này trên thị trường nằm ở chính sách bán hàng hấp dẫn. Cụ thể khách hàng chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán sở hữu căn hộ Astral City, ngân hàng VP Bank hỗ trợ phương án vay với lãi suất 0% trong 24 tháng, Chính sách thanh toán giãn cách từ 36 tháng đến 48 tháng, tổng mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 11% cùng gói nội thất hoàn thiện tặng khách hàng khi bàn giao nhà lên đến 160 triệu.