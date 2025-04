Petrolimex Aviation: 17 năm đồng hành phát triển cùng ngành hàng không, cùng đất nước

Dù tuổi đời còn trẻ so với lịch sử gần 70 năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Petrolimex Aviation đã nhanh chóng khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp nhiên liệu bay uy tín, chuyên nghiệp, được các hãng hàng không trong nước và quốc tế tin tưởng.

Hành trình phát triển - Khẳng định vị thế

Thành lập ngày 28/4/2008, Petrolimex Aviation mang sứ mệnh tái lập hoạt động kinh doanh nhiên liệu bay của Petrolimex, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và tối ưu nhất cho các hãng hàng không.

Petrolimex Aviation - Vững vàng cất cánh, vươn tầm quốc tế

Sau 17 năm không ngừng mở rộng và phát triển, Công ty đã trở thành đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không chủ lực tại Việt Nam và trong khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế. Đến năm 2025, danh mục khách hàng của Công ty đã mở rộng lên hơn 80 hãng hàng không, bao gồm các thương hiệu lớn như Air France, Emirates, Etihad Airways, Japan Airlines, Azur Air…

Nhân viên tra nạp của Petrolimex Aviation thực hiện thao tác trên sân đỗ

Petrolimex Aviation cũng tiên phong trong việc triển khai dịch vụ bán hàng cho các hãng hàng không trong nước (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietnam Airlines) tại các sân bay quốc tế. Mạng lưới cung ứng được mở rộng không ngừng, với 9 điểm bán trong nước tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc…, cùng hơn 70 điểm bán quốc tế tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Nga, Singapore, Ấn Độ… Petrolimex Aviation là thành viên tích cực của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức kiểm tra chung (JIG), đồng thời là chủ nhà của Diễn đàn Nhiên liệu hàng không năm 2016 (IATA AFF 2016) tổ chức tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chụp ảnh cùng Ban Lãnh đạo Công ty (tháng 4/2023)

Dịch vụ chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn quốc tế

Petrolimex Aviation cam kết theo đuổi tầm nhìn "More than aviation fuels, it's a world-class service - Không chỉ là nhiên liệu hàng không, đó là một dịch vụ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế" với một hệ thống kho bãi hiện đại, tổng dung tích hơn 150.000 m³, đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ngoài ra, Công ty luôn không ngừng đầu tư vào công nghệ, hiện đại hóa, số hóa và tự động hóa trong vận hành. Công tác an ninh, an toàn hàng không luôn được đặt lên hàng đầu, với 17 năm hoạt động không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Petrolimex Aviation đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như ISO 9001, ISO 17025, JIG, IATA… và thường xuyên triển khai các đoàn đánh giá nội bộ cũng như tiếp đón các đoàn đánh giá từ khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước.

Công ty cũng sở hữu đội ngũ hơn 500 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mô hình tổ chức của Công ty cũng được xây dựng theo đúng định hướng phát triển, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong hiện tại và tương lai.

Sứ mệnh quốc gia – Hướng tới phát triển bền vững

Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, Petrolimex Aviation vinh dự được giao nhiệm vụ đảm bảo tra nạp nhiên liệu cho các chuyến bay chuyên cơ của các nguyên thủ, trong đó phải kể đến có đoàn chuyên cơ của Tổng thống Mỹ (9/2023), chuyên cơ của Thủ tướng Pháp (11/2018)... Bên cạnh đó, Petrolimex Aviation là nhà cung cấp nhiên liệu tại sân bay Điện Biên, góp phần quan trọng vào Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) thông qua việc cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ Điện Biên và đông đảo quần chúng nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Công ty là đơn vị tiên phong và chủ lực tiêu thụ, phân phối sản phẩm Jet của các nhà máy trong nước (Dung Quất, Nghi Sơn), cũng như là đối tác cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quốc phòng như Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Lữ đoàn 910, 915, 918, 920, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu phục vụ đoàn chuyên cơ Tổng thống Mỹ vào tháng 9/2023

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, Petrolimex Aviation còn tiên phong trong việc phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đánh dấu cột mốc quan trọng với chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam sử dụng SAF được Công ty thực hiện tra nạp vào tháng 10/2024.

Bên cạnh đó, Công ty tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất trường học tại nhiều địa phương trên cả nước, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Ông Nguyễn Văn Học – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation trao tặng 02 xe cứu thương cho Trung tâm y tế các huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tháng 01/2025

Khát vọng vươn xa – Sẵn sàng cho tương lai

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong chặng đường vừa qua, Petrolimex Aviation đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ/Ban/Ngành và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ghi nhận, vinh danh bằng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, xếp loại doanh nghiệp hạng A… Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được xếp loại Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bước sang tuổi 17 đầy năng động, Petrolimex Aviation tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành hàng không Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững, Công ty cam kết mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế đất nước, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.